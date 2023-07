Calciomercato, stanno prendendo Kessiè: accordo ad un passo

E’ oramai cosa praticamente certa che Franck Kessié lascerà il Barcellona in questa sessione di calciomercato. Il centrocampista ivoriano non rientra più nei piani di Xavi, che avrebbe dato già il suo okay al trasferimento dell’ivoriano, che qualora dovesse rimanere in blaugrana rischierebbe di non vedere davvero più il campo perché chiuso anche, ed addirittura, da Romeu, appena arrivato dal Girona.

Questo ha portato Kessié a riflettere e non poco sul suo futuro, accettando di lasciare il Barcellona in questo calciomercato, valutando però la destinazione migliore per il proseguo della sua carriera, non commettendo più gli stessi errori di un anno fa.

Essendo comunque un giocatore di un certo calibro, il nome dell’ex Milan è stato accostato a tantissimi club europei e sauditi in questi giorni, ma completamente a sorpresa nelle prossime ore potrebbe incredibilmente arrivare la fumata bianca per il trasferimento di Kessié suo nuovo club.

Calciomercato, il colpo a centrocampo è Kessié: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Franck Yannick Kessié in questo calciomercato, dato che nei prossimi giorni il centrocampista ivoriano potrebbe lasciare il Barcellona per intraprendere una nuova ed entusiasmante avventura in carriera.

Nel corso di queste settimane Kessié è stato accostato a tantissimi club desiderosi di poter rinforzare il proprio centrocampo con l’ivoriano, ma nessuno di questi ha mai realmente affondato il colpo decisivo con il Barcellona per il giocatore, lasciando l’ex Milan ancora in balia del calciomercato. Stando alle ultime notizie, però, il futuro di Franck Kessié presto potrebbe essere definito, visto che nelle ultime ore un club della Liga avrebbe registrato degli importanti passi in avanti nei confronti del centrocampista ivoriano, grazie anche all’ottimo lavoro svolto dall’agente Atangana.

Secondo Goal Digital, infatti, ad oggi il Siviglia sembrerebbe essere il club in pole position per ingaggiare Franck Kessié in questo calciomercato, dato che a differenza delle altre pretendenti il club andaluso avrebbe anche presentato una prima offerta ufficiale al Barcellona peri giocatore.

Il Siviglia punta Kessié: prima offerta al Barcellona

Il Siviglia ha intenzione di fare sul serio per Kessié, come confermato anche da Goal Sport. Stando al portale spagnolo, infatti, i Rojiblancos avrebbe presentato nelle scorse ore un’offerta da 10 milioni di euro al Barcellona per il centrocampista ivoriano, prontamente rifiutata perché le richieste dei blaugrana per l’ex Milan sono altre.

Laporta vuole infatti dai 15 ai 20 milioni di euro per Kessié, cifre che il Siviglia potrebbe raggiugnere con l’inserimento di qualche bonus. Nei prossimi giorni è dunque atteso un rilancio del club andaluso per l’ivoriano.

Il Siviglia fa sul serio per Kessié: la Juve trema

Il Siviglia sta facendo sul serio per Kessié in questo calciomercato, cosa che mette decisamente pressione alla Juventus, anche lei sulle tracce del giocatore. Nei prossimi giorni la Vecchia Signora potrebbe provare a mettere la freccia per l’ivoriano, ma senza prima una cessione importante a centrocampo il club bianconero rischia di rimanere bloccato, spingendo di conseguenza Kessié verso il Siviglia. Staremo a vedere come finirà.