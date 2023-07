Inter, Inzaghi lo fa fuori: cessione ad un passo, è deciso

L’Inter continua a lavorare tanto in questo calciomercato, sia sul fronte delle entrate che su quello, soprattutto, delle uscite. Dopo André Onana e Brozovic, fra gli altri, il club nerazzurro potrebbe dire addio ad altri membri della propria rosa nel corso delle prossime settimane, visto e considerato che sono diversi i giocatori che non rientrano più nei piani di Simone Inzaghi.

La lista presentata a Marotta ed Ausilio dei giocatori da piazzare in questo calciomercato è abbastanza folta, ma i due dirigenti dell’Inter sembrerebbero essere ad un passo dal poter eliminare il primo dei tanti nomi presenti in questa, dato che la cessione del giocatore parrebbe essere imminente.

Calciomercato Inter, Inzaghi lo fa fuori: cessione imminente

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in uscita dell’Inter, che in ambito di cessioni di è dimostrata essere una delle società di Serie A più attive. Sono stati infatti diversi i giocatori che hanno lasciato il club nerazzurro in queste settimane, e l’impressione è che il conteggio non sia assolutamente finito qui.

Marotta ed Ausilio, infatti, sono al lavoro in queste ore per piazzare gli esuberi della formazione di Simone Inzaghi, ovvero giocatori sui quali l’allenatore meneghino non ha più alcuna intenzione di puntare. Farlo non sembrerebbe essere particolarmente complicato per i due dirigenti nerazzurri, nonostante i presupposti non positivi, visto e considerato che nelle prossime ore potrebbe completarsi la prima, di tante, cessioni di cui l’Inter si renderà protagonista in questo calciomercato.

A confermare questo la decisione di Simone Inzaghi di escludere il giocatore dalla tournée dei nerazzurri in Giappone, chiaro segnale che le strade sarebbero ad un passo dal dividersi. Come riportato anche da calciomercato.com, dunque, Ionut Radu è sempre più vicino a dire nuovamente addio all’Inter in questo calciomercato.

Calciomercato Inter, addio Radu: ecco dove va

Tra i convocati di Simone Inzaghi per la tournée in Giappone dell’Inter non figura il nome di Ionut Radu. Il portiere rumeno, dopo il prestito all’Auxerre in Francia, non rientra più nei piani del club nerazzurro, decisione che ha portato gli agenti del giocatore a mettersi subito al lavoro in questo calciomercato per trovare la soluzione migliorie per il futuro del proprio assistito.

Alla fine questa sembrerebbe essere stata trovata in Premier League, dato che ci sarebbe il Bournemouth di Kerkez e Neto, ex conoscenze della Serie A, ad accogliere Radu quest’estate.

Radu al Bournemouth, operazione in dirittura d’arrivo: i dettagli

Radu al Bournmeouth è cosa praticamente fatta, mancano davvero gli ultimi dettagli prima che il classe ’97 si trasferisca in Premier League. Il rumeno, però, non lascerà l’Inter neanche questa volta a titolo definitivo, bensì in prestito secco, stando a quanto rilevato da calciomercato.com.