Calciomercato, Krunic al Fenerbahce: il Milan ha scelto il sostituto

Nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardo il Milan che è a lavoro per un nuovo colpo a centrocampo. Prenderà il posto di Krunic.

Sono ore decisive per quanto riguarda il trasferimento di Krunic al Fenerbahce. Il centrocampista ha deciso di lasciare il Milan per andare in Turchia dove è pronto un ricco triennale da 3 milioni di euro a stagione. Intanto, i rossoneri sono pronti a prendere il sostituto: la società ha le idee chiare riguardo il giocatore che dovrà andare a sostituire il bosniaco.

Il calciomercato del Milan non è ancora chiuso: i rossoneri sono a lavoro per mettere a disposizione di Pioli una rosa di alto livello, che dovrà affrontare nel migliore dei modi la prossima stagione. L’ultima novità riguarda il centrocampo: Rade Krunic, infatti, è sempre più vicino al Fenerbahce. I turchi si sono fatti sotto con una proposta da 7 milioni di euro. Le parti continueranno a trattare anche perché il Milan chiede almeno 10 milioni, intanto i rossoneri hanno già individuato l’eventuale sostituto di Krunic. Il nuovo rinforzo potrebbe arrivare dalla Serie A.

Calciomercato Milan: colpo a centrocampo, arriva al posto di Krunic

Grandi manovre in casa Milan per quanto riguarda questa campagna acquisti 2023. I rossoneri sono particolarmente attivi e sono pronti a definire altri acquisti: uno di questi potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A.

Tutto dipenderà dalla cessione di Krunic al Fenerbahce: i turchi vogliono il centrocampista ed hanno proposto al Milan 7 milioni a fronte di una richiesta di 10. Le parti continueranno a trattare anche perché il calciatore ha raggiunto già un accordo con la squadra di Edin Dzeko.

Intanto, per la sostituzione di Krunic il Milan punta su De Roon dell’Atalanta: è questa l’indiscrezione di calciomercato rilanciata da Relevo.

De Roon al Milan, ultime notizie di calciomercato

La cessione di Rade Krunic al Fenerbahce potrebbe aprire le porte all’arrivo al Milan di De Roon. Il centrocampista dell’Atalanta è il profilo scelto dalla società rossonera per sostituire il bosniaco che è sempre più vicino alla Turchia. Pioli ha chiesto alla sua dirigenza un giocatore con quelle caratteristiche, in alternativa c’è sempre il profilo di Dominguez del Bologna che ha il contratto in scadenza nel 2024 e non ha ancora rinnovato.

Calciomercato Milan: De Roon nuovo obiettivo

L’olandese rappresenterebbe un acquisto di grande affidabilità per il Milan che potrebbe decidere di puntare con forza su De Roon in caso di cessione di Rade Krunic. Per adesso è solo un’idea anche perché Marten è un punto fermo del centrocampo dei nerazzurri di Bergamo che dovranno valutare bene se venderlo oppure no.