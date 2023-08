Calciomercato: stanno prendendo Audero, resta in Serie A

Ultime notizie di calciomercato: accordo per Emil Audero, andrà in una big. Ecco tutti i dettagli riguardo questo colpo.

Dopo la retrocessione in Serie B, Emil Audero ha aperto le porte all’addio dalla Sampdoria. L’estremo difensore è finito nel mirino di numerose società che hanno tentato di prenderlo dai blucerchiati. Una sola, però, ha chiuso l’operazione in anticipo.

Arrivano aggiornamenti di calciomercato riguardo la cessione di Emil Audero che saluterà la Sampdoria nel corso di questa sessione estiva 2023. Il calciatore italo indonesiano ha deciso di restare in Serie A. Un club ha lavorato sotto traccia per la definizione di questo affare, l’allenatore avrà finalmente a disposizione un nuovo portiere in vista della prossima stagione.

Calciomercato: colpo Emil Audero, giocherà in una big

Colpo a sorpresa da parte della big che ha deciso di prendere dalla Sampdoria Audero. La trattativa è in via di definizione, la società ha seguito l’allenatore che ha fatto il nome del classe 1997 per la porta.

Superata la concorrenza di altre società, che hanno provato a prendere il ragazzo. Alla fine Audero resterà in Serie A e giocherà per una big che la prossima stagione sarà impegnata anche in Champions League. L’affare è in dirittura grazie all’addio del portiere che ha deciso di trasferirsi all’estero.

La dirigenza ha chiuso per la cessione di Luis Maximiano, intanto la società è pronta a portare alla Lazio Audero della Sampdoria che può cambiare maglia in questo calciomercato estivo 2023.

Audero alla Lazio: la cessione di Luis Maximiano sblocca l’affare

Secondo quanto riportato da Gianluca di Marzio di Sky Sport, la Lazio ha chiuso per la cessione all’Almeria di Luis Maximiano. L’estremo difensore lascia in anticipo i biancocelesti per vivere una nuova avventura all’estero. Intanto, per la sostituzione c’è Emil Audero che è il prescelto per la porta. Il portiere della Sampdoria arriverà alla Lazio con il ruolo di vice Provedel. Il classe 1997 è considerato il profilo migliore da Maurizio Sarri che ha scelto di puntare sul giocatore scuola Juventus.