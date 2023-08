Serie A, salta l’amichevole: le ultime notizie sull’infortunio

Annuncio riguardo le condizioni fisiche del giocatore che ha dovuto saltare l’amichevole di quest’oggi. C’è l’annuncio riguardo le sue condizioni.

Serie A: infortunio per l’attaccante, le ultime notizie

Il Torino ha perso per infortunio Sanabria che ha saltato l’amichevole contro il Reims.

Torino infortunio Sanabria: come sta l’attaccante, ultime notizie

Sconfitta per 2-1 contro il Reims per il Torino. Ma la notizia negativa è l’infortunio di Sanabria che ha dovuto saltare questo matcha a causa di un affaticamento muscolare. Al suo posto Pellegri che ha giocato dall’inizio. Le prossime ore saranno decisive per il capire le reali condizioni fisiche del calciatore. Juric è in attesa di risposte anche per quanto riguarda lo stato di salute di Demba Seck, che è uscito al 33′ per un problema alla spalla sinistra, e Samuele Ricci che ha subito un pestone. La situazione andrà monitorata con calma con Juric che aspetta rinforzi dalla società soprattutto sulla trequarti. La prossima settimana sarà decisiva con Cairo a lavoro per regalare qualche altro rinforzo di qualità al suo allenatore, prima dell’avvio della nuova stagione.