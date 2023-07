Calciomercato: lascia il Barcellona da svincolato, firma in Serie A

Il calciomercato di Serie A è già iniziato con colpi da sogno ma le società non intendono fermarsi e ora arriva un altro campione.

Tra poco più di un mese il campionato prenderà il via e le società hanno deciso di avviare una vera e propria rivoluzione per crescere ancora di più. L’obiettivo è chiaro ed è quello di tornare a vincere per molte e di continuare il processo di sviluppo per tante piccole realtà che, invece, hanno progetti solidi e sono pronte a fare il salto di qualità definitivo.

La Serie A guarda anche al calciomercato degli svincolati e ai nomi d’oro che hanno lasciato le big europee a parametro zero. Ora i dirigenti stanno avviando le trattative con l’entourage per chiudere subito.

Calciomercato, colpo da sogno dal Barcellona: deciso l’addio

La Serie A è diventato un campionato di conquista per tanti club europei. Capita sempre più spesso che i campioni del nostro calcio lascino le rispettive squadre per cedere alle lusinghe delle grandi d’Europa o ai soldi degli emiri e degli sceicchi. Oltre agli altri campionati continentali, infatti, ora c’è da difendersi anche dalle continue offerte che arrivano dall’Arabia Saudita.

Ci sono molti calciatori che non hanno rinnovato i rispettivi contratti con le ultime squadre in cui hanno militato per volontà propria o anche quella dei club. Non sempre si sono trovati gli accordi per prolungar e ora ci sono anche tanti campioni alla ricerca di un nuovo progetto.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, Samuel Umtiti è pronto a fare ritorno in Serie A da svincolato.

Calciomercato Monza: colpo Umtiti da svincolato

Il Monza continua la ricerca dei profili migliori per dare una mano allo sviluppo della squadra di Raffaele Palladino. Reduce da un campionato di grandissimo livello e da una classifica che parla di Europa sfiorata, il club brianzolo sembra pronto al prossimo step. Dagli svincolati è già arrivato un nome importante come quello di Roberto Gagliardini ma i brianzoli vogliono continuare a stupire.

Secondo quanto riferisce goal.com, il Monza vuole Umtiti a parametro zero. Il difensore francese è reduce dall’esperienza in Serie A con il Lecce che, però, ha deciso di non riscattarlo dal Barcellona per virare su altri obiettivi.

Ora il Monza pensa a Umtiti per rinforzare il parco difensori. Si è svincolato dal Barcellona e sarebbe un colpo da sogno per una squara che punta alla crescita costante e all’approdo in Europa.

Umtiti al Monza

Umtiti al Monza sarebbe un colpo di grande livello per la squadra di Raffaele Palladino. Ha esperienza da vendere e grande leadership che può servire soprattutto nei momenti più difficili della stagione.

I contatti tra la dirigenza del Monza e l’entourage di Umtiti sono continui e potrebbero trovare la svolta nei prossimi giorni.