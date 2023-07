Ricorso contro la FIGC: il campionato inizia in Tribunale

Il calcio italiano è vicino alla linea di partenza ma i campionati possono slittare l’inizio per i ricorsi e delle vicende giudiziarie.

Ci sono ancora molti problemi per tante squadre italiane, seppur manca poco più di un mese all’inizio dei campionati. In FIGC si sta facendo una corsa contro il tempo per riuscire a chiudere il prima possibile tutte le situazioni intricate e dare il via ai campionati senza problemi. Ma dalla Serie A alla Serie C si rischia di iniziare con penalizzazioni o addirittura senza qualche squadra.

Lo slittamento del campionato è una possibilità concreta che si sta paventando in FIGC visti i continui problemi che si stanno susseguendo.

Caos in FIGC: si rischia lo slittamento del campionato

Il calcio italiano sta vivendo un’estate caldissima, tra possibili penalizzazioni e nuovi problemi che ogni giorno si stanno rincorrendo e che rischiano di compromettere il regolare svolgimento dei campionati. Il presidente Gravina e i presidenti di Lega stanno cercando di risolvere tutte le controversie in tempo utile per risistemare le griglie di partenza.

In alcuni campionati professionistici italiani i calendari delle partite non sono ancora noti perché non si conoscono ancora le squadre che parteciperanno a tutti gli effetti.

Tra la Serie B e la Serie C ci sono i problemi più gravi che stanno portando la FIGC a valutare lo slittamento dell’inizio del campionato.

Ricorso Foggia per la Serie B: parla l’avvocato

Il Foggia fa ricorso per salire in Serie B. Dopo il caos relativo alla situazione del Lecco, la Lega Serie B ha accettato l’iscrizione del club lombardo, ponendo fine alla questione dal punto di vista regolamentare. Ma il Foggia non si è arreso e attraverso l’avvocato Chiacchio ha annunciato di essere pronto a far ricorso per la promozione del club rossonero in serie cadetta.

Ai microfoni de lacasadic.com, l’avvocato Chiacchio ha parlato del ricorso del Foggia e della situazione generale che sta tenendo in bilico l’inizio del campionato di Serie B e quello di Serie C.

“Noi siamo la parte controinteressata. Stiamo lavorando a ritmo forsennato e presenteremo il ricorso al Collegio di Garanzia del CONI. Dopo il Consiglio Federale abbiamo fatto immediatamente richiesta di accesso agli atti perché Commissione aveva espresso parere negativo nei confronti del Lecco”.

Ricorso Foggia, l’avvocato Chiacchio: “Ci faremo valere”

Il contenzioso tra Lecco, Foggia e Serie B è appena iniziato. Nonostante le decisioni della Lega Calcio, il club pugliese ha deciso di fare ricorso per rivendicare la propria posizione e la volontà di promozione immediata in Serie B.

L’avvocato Eduardo Chiacchio è stato molto chiaro in merito al ricorso del Foggia.

“Si può vincere sempre sul campo, ma poi c’è sempre la vittoria in tribunale da conquistare. Sappiamo che non sarà semplice, ma vogliamo far valere le nostre ragioni nelle sede competenti”.