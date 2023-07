Milan, colpo a sorpresa sulla fascia: Pioli accontentato

Dopo aver chiuso già quattro colpi, il Milan non ha alcuna intenzione di fermarsi in questo calciomercato, visto che ci sono ancora tanti reparti nei quali il club meneghino ha l’obbligo di dover investire per tornare ad essere competitivo.

Fra tutti, oltre il centrocampo, c’è sicuramente anche l’attacco, dove il Milan pare scarseggiare, ed i numeri della passata stagione lo dimostrano. Furlani e Moncada hanno dunque intenzione di regalare a Pioli un reparto offensivo molto più corposo per poter gestire una stagione che si preannuncia estremamente complessa.

Per il Milan è tempo di migliorare la rosa e di andare a prendere calciatori di primo livello che possano spostare gli equilibri e cambiare volto alla rosa di Pioli.

Calciomercato Milan: colpo da sogno in attacco, è deciso

Il Milan sta studiando con estrema attenzione i possibili colpi da mettere a segno per la prossima stagione. I rossoneri si sono avviati all’estate con nomi di grande spessore e che possono sin da subito fare la differenza. L’addio di Sandro Tonali ha permesso alla dirigenza di avivare un calciomercato molto intelligente e di essere anche più coraggiosi nei rapporti con gli altri club.

La rosa del Mila non è ancora completa e ora l’obiettivo è rifinire l’attacco nel migliore dei modi. È in dirittura d’arrivo il colpo Pulisic dal Chelsea ma manca ancora un altro esterno e anche il sostituto di Giroud.

Secondo le ultime notizie di calciomercato, il Milan sta pensando ad uno dei migliori talenti della nuova generazione e Moncada vuole anticipare tutte le concorrenti.

Milan su Doku: è lui il sogno di calciomercato

Jeremy Doku è il sogno di calciomercato del Milan. L’attaccante belga è esploso definitivamente agli occhi di tutti all’Europeo del 2021 e ora è pronto a prendersi un posto tra i grandi. I rossoneri stanno seguendo molte piste per le fasce e ora vogliono completare la rosa il prima possibile.

L’inizio della stagione è vicinissimo e Pioli ha chiesto alla dirigenza di chiudere in fretta gli affari per arrivare all’inizio del campionato con tutto il necessario per imporsi sin da subito tra i favoriti della Serie A.

Doku al Milan sarebbe un colpo eccezionale. Secondo quanto riferisce Voetbal, la pista che porta all’esterno classe 2002 è viva ma anche complicatissima da percorrere per i rossoneri.

Milan su Doku: le cifre dell’affare e le concorrenti

Il Milan può portare avanti la trattativa per Doku. Nonostante l’innesto ormai chiuso di Christian Pulisic, i rossoneri possono andare a fari spenti su un altro esterno di primo livello ma l’affare è tutt’altro che semplice.

Su Doku ci sono anche Borussia Dortmund e Tottenham che stanno cercando rinforzi sulle corsie esterne offensive. Il Rennes non lo reputa incedibile ma chiede almeno 35 milioni per cedere l’esterno belga che ha il contratto in scadenza nel 2025.