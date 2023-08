Calciomercato, lascia il PSG: si accontenta di meno soldi

Il PSG sta vivendo una situazione estremamente complessa tra campioni che hanno deciso di andare via e altri che stanno valutando l’addio.

L’arrivo di Luis Enrique ha cambiato tante cose in casa parigina ma il tecnico spagnolo non si aspettava la rivoluzione totale. Quest’estate è stata pesantissima per le cessioni, visto che sono andati via Messi e Neymar e c’è la questione relativa a Mbappe che deve essere tenuta sotto controllo fino all’ultimo giorno di calciomercato. Ora il nuovo alleantore dovrà accontentarsi di allenare una squadra “normale” e dovrà provare a vincere trofei importanti.

Gli addii dei top players del PSG potrebbero non essere terminati a quelli di Messi e Neymar. Ci sono altre situazioni molto pericolose da tenere in considerazione per la prossima annata.

Rivoluzione al PSG: vanno via tutti i campioni

Il PSG ha avviato la rivoluzione di calciomercato. Dall’inizio della nuova stagione sono andati via diversi calciatori importanti che hanno deciso di dire addio dopo anni di fallimenti europei. Il sogno del Paris Saint-Germain è quello di vincere la Champions League e il presidente Al-Khelaifi ci ha provato in tutti i modi, anche creando il dream team che ha avuto la possibilità di giocare insieme fino alla passata stagione.

In casa parigina, però, ora è tempo di rivoluzione e tutti i migliori calciatori hanno deciso di dire addio e provare nuove esperienze. Lo stesso potrebbe fare anche Mbappe ma non è l’unico che pensa di andar via negli ultimi giorni.

Secondo le ultime notizie di mercato, ci sono altre situazioni da tenere sotto controllo al PSG.

Calciomercato, lascia il PSG per un’altra avventura europea

Il PSG di Luis Enrique è un cantiere a cielo aperto. I parigini non hanno ancora completato la rosa del 2023-24 e il tecnico spagnolo non è affatto contento di come siano state gestite le situazioni relative a Neymar, Messi e Mbappe.

Secondo quanto riferisce Tancredi Palmeri, giornalista di Sportitalia, ora c’è anche Verratti sul piede di partenza e sulle tracce del centrocampista italiano ci sono le sirene del Galatasaray.

Nelle ultime settimane si era parlato con insistenza di un passaggio di Verratti in Arabia Saudita, come già fatto da tanti altri big. Ma tra il PSG e il club saudita interessato non è stato trovato l’accordo economico per il trasferimento e l’affare è saltato.

Il Galatasaray spinge per Verratti: nodo ingaggio

Il Galatasaray potrebbe approfittare del “fuori tutto” del PSG per andare a chiedere Marco Verratti. Il centrocampista italiano è ancora uno dei migliori nel suo ruolo e potrebbe fare molto comodo ai giallorossi di Turchia.

Il nodo principale tra Verratti e il Galatasaray è legato all’ingaggio del centrocampista. Guadagna 12 milioni netti a stagione, cifra impossibile da pareggiare per i giallorossi. Toccherà a Verratti capire se accontentarsi di uno stipendio molto più basso o cercare altre esperienze.