Calciomercato, Sepe è il portiere della big: si chiude a ore

Il calciomercato delle squadre di Serie A è entrato nella fase più calda: ora il nome per la porta della big è quello di Luigi Sepe.

Tante squadre italiane in questa stagione che sta per iniziare hanno deciso di cambiare diversi calciatori, a partire dal ruolo del portiere. In giro per l’Europa c’è stato un giro di “numeri 1” molto variegato che ha portato anche in Serie A alcune difficoltà nel completamento della rosa e nella costruzione della nuova squadra.

Il nome che inizia a circolare in maniera insistente nell’orbita della big di Serie A è quello di Luigi Sepe, in uscita dalla Salernitana.

Calciomercato, una big di Serie A per Luigi Sepe

La carriera di Luigi Sepe potrebbe tornare a brillare tra i pali di una big del nostro campionato. Il portiere campano è cresciuto nelle giovanili del Napoli e ha anche avuto l’opportunità di difendere i pali azzurri in alcune stagioni da giovane. Non è mai riuscito, però, a prendersi il posto da titolare nella squadra della sua città e si è trovato a girare molti club.

Il rapporto con la Salernitana, ancora proprietaria del suo cartellino, non è stato dei migliori. Il portiere napoletano ha perso il posto da titolare per la presenza ingombrante di Guillermo Ochoa che è diventato il leader indiscusso della squadra.

Il futuro di Gigi Sepe potrebbe essere ancora in Serie A, ma addirittura in una big. Ci sono sirene che lo vogliono lontano dalla Campania, per provare una nuova super avventura.

La Lazio pensa a Sepe per la porta: le ultime

Luigi Sepe può diventare il primo nome per la porta della Lazio. I biancocelesti sono alla ricerca di un secondo portiere esperto dopo la cessione di Maximiano all’Almeria. Maurizio Sarri ha chiesto un nome importante e addirittura nei giorni scorsi si era parlato di un accordo imminente con Hugo Lloris che, però, proprio in serata ha deciso di rifiutare perché sarebbe stato il secondo alle spalle di Provedel.

Per questo ruolo, secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà, la Lazio sta pensando a Gigi Sepe dalla Salernitana. Non è più titolare da un po’ di tempo e ora può approfittare della situazione in bilico in casa laziale per accasarsi in un club di primo livello.

Non ci sono accordi, al momento, ma le parti si stanno parlando in queste ore e potrebbero trovare la quadra nel giro di pochi giorni.

Sepe alla Lazio: c’è anche un’alternativa

Luigi Sepe non è l’unico portiere in cima alla lista dei desideri della Lazio. Il club biancoceleste vuole certamente un profilo esperto e sta valutando diversi nomi.

Nel ventaglio di portieri che possono fare al caso della Lazio c’è anche Frederik Ronnow dell’Union Berlin.