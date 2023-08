Nuovo attaccante Roma, scelta a sorpresa: ora è ufficiale

La Roma sta cercando un nuovo attaccante da regalare a José Mourinho: scelta a sorpresa che ora è anche ufficiale per i giallorossi.

I giallorossi sono in difficoltà in zona offensiva a causa del brutto infortunio occorso a Tammy Abraham che lo terrà fermo ai box almeno fino a dicembre. Lo Special One ha chiesto alla società di acquistare un nuovo numero 9 che possa accompagnare Andrea Belotti nei primi mesi della stagione, in attesa del ritorno dell’inglese.

La Roma ha bisogno di un nuovo centravanti e si è deciso di puntare su un profilo giovane e che possa diventare anche il futuro del club giallorosso.

Calciomercato Roma, Mourinho vuole un nuovo attaccante

La Roma ha bisogno di un nuovo attaccante per completare la rosa e regalare a Mourinho la possibilità di giocarsi alla pari con tutti gli altri top club lo Scudetto fino alla fine. Sono arrivati calciatori molto importanti in giallorosso e il mercato in entrata non è ancora terminato. Per la Roma sarà decisivo capire come sarà formato l’attacco che è stato uno dei punti deboli della passata stagione.

Ci sono tanti nomi sul tavolo di Tiago Pinto che è stato criticato aspramente fino a qualche settimana fa ma che, ora, vuole chiudere dei colpi eccezionali per il club.

Secondo le ultime notizie di mercato, la Roma si fionderà su un attacante giovane ma già pronto per fare il salto di qualità.

Roma, niente Marcos Leonardo: trattativa finita

Il nome su cui ha lavorato la Roma per settimane è quello di Marcos Leonardo. L’attaccante brasiliano era il prescelto di Mourinho per diventare il nuovo centravanti dei giallorossi e Tiago Pinto ha provato a portare in Italia uno dei profili più interessanti dei prossimi anni.

Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio, però, la trattativa tra Roma e Santos per Marcos Leonardo è ufficialmente terminata. Nelle ultime settimane la dirigenza capitolina ha spinto molto per far sì che l’operazione andasse in porto, ma alla fine il Santos ha deciso di non cederlo.

Il club brasiliano è stato determinato a dire di no e a tenere salda la propria posizione. Non si sono verificate le guste condizioni per il trasferimento dell’attaccante ma, vista la forte volontà del giocatore, l’idea potrebbe essere quella di farlo arrivare a Roma nel calciomercato di gennaio.

Niente Marcos Leonardo: ora la Roma punta Broja

Marcos Leonardo non sarà il nuovo attaccante della Roma, almeno per il momento. La trattativa sembrava potersi sbloccare da un momento all’altro ma alla fine non se ne è fatto più nulla.

La Roma cerca ancora un attaccante e ora l’idea ricade su Armando Broja, attaccante albanese del Chelsea che tanto piace ai giallorossi.