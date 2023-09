Calciomercato, lascia l’Italia per andare in Grecia: l’annuncio

Svolta a sorpresa riguardo il futuro del calciatore che è pronto ad accettare la proposta del club greco che ha messo sul piatto un ricco contratto.

Il calciomercato, per quanto riguarda l’Italia, s’è chiuso ieri 1 settembre. Discorso diverso per gli svincolati che hanno ancora tempo per trovare una squadra. Ci sono ancora possibilità per ingaggiare i giocatori a parametro zero. La lista è davvero folta, nell’elenco ci sono anche calciatori italiani. Uno di questi potrebbe accettare la corte del club greco: ecco cosa sta succedendo.

Ci sono delle novità relative al destino del calciatore che, dopo aver cercano invano una sistemazione in Italia, potrebbe decidere di accettare la proposta proveniente dal campionato greco. Il mercato regala sempre delle grandi sorpresa, una di queste potrebbe arrivare nelle prossime ore. Nonostante la fine della sessione estiva 2023, il calciatore essendo svincolato può ancora trovare una squadra. C’è una ghiotta possibilità per l’attaccante che potrebbe sbarcare in Grecia: ecco tutti i dettagli su questa proposta.

Calciomercato: offerta dalla Grecia per l’attaccante

E’ la redazione sportiva di Sky Sport a lanciare la notizia relativa all’interesse da parte del club greco nei confronti dell’attaccante che, dopo tanti anni trascorsi in Serie A, potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di vivere una nuova esperienza all’estero.

L’ex calciatore del Bologna, dopo la fine della sua esperienza in rossoblù, è rimasto svincolato. Nonostante i vari interessamenti da parte di tante società italiane, il calciatore non è riuscito a trovare l’intesa con nessun club. Ecco perché è, ad oggi, ancora svincolato. Per questo motivo, nelle prossime ore potrebbe trovare l’accordo per la firma con un nuovo club.

Sul piatto un ricco contratto e la possibilità di giocare la Conference League. Gli agenti sono a lavoro per sbloccare l’affare e consentire al giocatore di unirsi al più presto nel suo nuovo club. Ecco le ultimissime notizie sul trasferimento al Paok Salonicco di Nicola Sansone.

Sansone al Paok Salonicco: ultimi aggiornamenti di calciomercato

Nicola Sansone è attualmente svincolato. Il calciatore nelle prossime ore potrebbe trovare squadra. E’ in corso, infatti, una trattativa tra gli agenti dell’attaccante e i dirigenti del Paok. L’eventuale approdo in Grecia consentirebbe all’ex Bologna di giocare anche la Conference League, visto che il club di Salonicco è qualificato alla fase a gironi nel gruppo G insieme a l’HJK Helsinki, l’Aberdeen e l’Eintracht Francoforte. Si attendono dunque novità nei prossimi giorni: c’è ancora tempo per ingaggiare gli svincolati, la trattativa va avanti con la dirigenza che spera di chiudere l’accordo e portare al Paok Salonicco Nicola Sansone.