Lautaro Martinez spaventa l’Inter: ha cambiato idea

Ad oggi Lautaro Martinez è il vero trascinatore dell’Inter di Simone Inzaghi. Dopo l’addio di Lukaku e Dzeko è lui il punto di riferimento in attacco ma anche nello spogliatoio.

Il calciatore argentino si è messo la squadra sulle spalle e ora vuole provare a raggiungere obiettivi sempre più grandi. Con il club nerazzurro ha già vinto quasi tutto, sfiorando anche la Champions League lo scorso anno.

Intanto, ci sono delle novità importanti che riguardano il futuro dell’attaccante che continua ad essere ricercato dai migliori club al mondo che vogliono tentarlo con delle maxi offerte.

Calciomercato Inter: Lautaro Martinez in bilico per il futuro

Non sarò facile tenere Lautaro Martinez ancora all’Inter e in Serie A nei prossimi anni. Perché il campione argentino continua a crescere ed essere considerato uno dei migliori nel suo ruolo. Per questo motivo c’è la sensazione che diverse squadre possano provare a prenderlo come già hanno tentato in questi anni.

Il futuro di Lautaro Martienz è in bilico con l’Inter perché ora arrivano delle dichiarazioni ambigue del giocatore per i prossimi anni. Resta vivo il forte interesse di grandi società che possono portarlo via dall’Italia.

Inter: futuro Lautaro Martinez, il suo annuncio

A parlare di quello che può essere il futuro di Lautaro Martinez con l’Inter o lontano dal club milanese, è stato proprio il diretto interessato. Perché il giocatore argentino ha risposto in questo modo, con un po’ di incognita, riguardo la possibilità di essere ancora il leader dei colori nerazzurri in vista delle prossime stagioni:

“Non si sa mai a questo mondo, oggi ti posso dire che sono felicissimo di essere all’Inter, di portare la fascia di capitano, di difendere i colori e i tifosi. Penso sempre al momento”.

Calciomercato: chi può comprare Lautaro Martinez dall’Inter

Una situazione particolare quella di Lautaro Martinez per l‘Inter che dovrà difendersi dagli assalti dei top club per il proprio bomber. Perché il giocatore è in scadenza di contratto nel 2026 e diverse società nell’estate del 2024 si faranno sotto per provare ad acquistarlo a pochi anni dalla scadenza.

L’obiettivo dell’Inter è quello di non lasciar andare Lautaro Martinez e proporgli un nuovo e ricco contratto. Se però dovesse continuare in questo modo diventerà difficile per il club nerazzurro evitare una cessione ai top club che hanno intenzione di affondare il colpo per il giocatore. Ci sono sempre Real Madrid, Barcellona, PSG, Chelsea, Manchester United e Liverpool su di lui.