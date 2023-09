Un’altra tragedia sconvolge lo sport: 24enne trovato morto in casa

Mondo dello sport sotto shock e incredulo per un’altra tragedia: 24enne rinvenuto cadavere nella sua abitazione

Lo sport, come è noto, sa regalare emozioni e momenti indescrivibili che entrano di diritto nell’immaginario collettivo. Imprese, vittorie insperate e all’ultimo secondo, cadute e rinascite costituiscono un patrimonio da trasmettere di generazione in generazione.

Ma lo sport non è solo una delle poche oasi felici nel desolante deserto dell’esistenza umana, caratterizzato, come le cronache spesso di raccontano, da violenza, sopraffazione e disperazione.

Neanche lo sport, infatti, perfetta metafora della vita, è esente da quelle tragedie che funestano il vivere quotidiano. E a conferma, qualora ce ne fosse stato bisogno, un altro inaccettabile e inspiegabile dramma si è abbattuto sul mondo dello sport. Il mondo del motociclismo è in lutto per l’improvvisa scomparsa del pilota trevigiano Filippo Momesso, rinvenuto cadavere nella sua casa di Trento.

Motociclismo sotto shock: il pilota Filippo Momesso trovato morto in casa

I sanitari prontamente accorsi non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del 24enne, originario di Oderzo, che si divideva tra l’attività in pista nel Campionato Italiano Velocità e gli studi universitari in ingegneria informatica (motivo per il quale da ormai diversi anni si era trasferito nel capoluogo trentino) conseguendo la laurea lo scorso luglio.

Regna il più fitto mistero sulle cause del decesso e al momento non è stato reso noto se verrà disposto o no l’esame autoptico sul corpo per accertarle. Una ferale notizia che comprensibilmente ha scioccato l’intero mondo del motosport italiano dove Filippo “Momo” Momesso era molto noto e apprezzato.

Dopo il debutto nel 2019 con il team MMR nella classe SS600 e diversi anni trascorsi nelle varie categorie del Campionato Italiano Velocità, in questa stagione Filippo Momesso è prima sceso in pista nel trofeo ‘National Trophy 1000’ e poi nel trofeo ‘Aprilia RS660’ dove è salito sul podio nella tappa andata in scena poche settimane fa sul circuito del Mugello.

Distrutto dal dolore e ancora incredulo è Giorgio Lovatti, grande appassionato di moto e coordinatore dei volontari del gruppo ‘Adotta un parco, che conosceva molto bene il centauro trevigiano visto che lo seguiva su tutti i circuiti: “Era bravissimo, vero pilota. Aveva gareggiato in diverse categorie nel Campionato Italiano Velocità. Ha corso con le moto 600cc, con le 1000cc e stava correndo con un team Aprilia“, il suo ricordo affidato alle colonne de “Il Gazzettino”.

IL CALCIOMERCATO NON FINISCE MAI:

Non perdere nemmeno un colpo, scarica l’app di Calciomercato.it: CLICCA QUI