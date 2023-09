Serie A: si è rotto il legamento crociato, torna nel 2024

Bruttissima notizia che arriva per il top club di Serie A perché il proprio talento si è infortunato ora che era in grande crescita e dovrà stare fermo per diversi mesi.

Il rientro in campo sembra lontano per quello che è accaduto, perché il terribile ko è stato confermato dai test medici e ora il giocatore dovrà aspettare il prossimo anno per tornare in campo con la sua attuale squadra.

Non ci sono notizie positive per questa situazione con il percorso di crescita del talento che ora sarà posticipato perché si è infortunato in maniera seria e non tornerà in campo prima dei prossimi mesi del 2024.

Serie A: si è infortunato il talento, crociato rotto

Brutto infortunio per il calciatore che proprio ad inizio stagione si è rotto il legamento crociato del ginocchio e dovrà stare fuori diverso tempo. Operazione e via alla routine per il ritorno in campo rispettando la tabella di marcia.

Il giocatore ha già fissato anche la data del rientro e vuole essere in campo il prima possibile per aiutare la propria squadra come stava facendo fino a poco fa. Ora arrivano aggiornamenti sul calciator che si è infortunato.

Reggiana: Vergara si opera, Napoli in ansia

Non è arrivata una buona notizia per il Napoli che aveva deciso di mandare il proprio talento classe 2003 Antonio Vergara in prestito alla Reggiana in Serie B dove si era già messo in mostra con grandi prestazioni. Perché ora si è infortunato Antonio Vergara con la rottura del legamento crociato che lo costringerà a stare fuori davvero per diversi mesi.

Il talento arrivato in estate dal Napoli si è fermato dopo 14 minuti nell’ultimo match Reggiana-Cremonese. Dopo un colpo subito da Ghiglione e decisivo per il calcio di rigore assegnato poi dal VAR è costretto a lasciare il campo Antonio Vergara per infortunio e rottura del legamento crociato che ora lo costringerà ad operarsi.

Reggiana: infortunio Vergara, la lettera per il rientro

Vergara stava incantando in Serie B con la Reggiana e il Napoli era felice della sua crescita dove ha messo a segno anche 2 assist nelle prime 5 partite.

Ora però è tutto rimandato al 2024, dove dovrà dimostrare di tornare il prima possibile al meglio della forma. Perché non sono arrivate buone notizie su Antonio Vergara che in una lettera sui social con determinazione ha dato appuntamento a febbraio 2024 come data del rientro in campo.