Serie A: accordo con Samardzic, l’annuncio dell’agente

In arrivo novità di calciomercato importanti che riguardano il futuro di Lazar Samardzic che potrebbe lasciare l’Udinese e cambiare squadra per giocare sempre in Serie A.

Il giocatore è pronto ad una nuova avventura, cambiando squadra e andando a giocare per un altro club italiano. La società è pronta ad investire in maniera importante su di lui.

Arrivano aggiornamenti ora che riguardano il futuro del giocatore che è pronto a fare il salto di qualità che potrebbe cambiargli la carriera per i prossimi anni.

Calciomercato: comprano Samardzic

Il talento dell’Udinese è pronto ad una nuova avventura che può fargli fare un salto di categoria in vista dei prossimi anni. Ci sono novità importanti che arrivano per quanto riguarda il futuro del giocatore che piace a diversi club importanti ora in Italia e non solo. Dopo una stagione positiva con l’Udinese però ora c’è la sensazione che possa arrivare l’offerta giusta che possa convincere lui e anche la società friulana a lasciarlo andare per cogliere l’occasione giusta.

Samardzic piace sempre di più ai migliori club e la sua intenzione è quella di continuare a giocare in Serie A per consacrarsi nel campionato italiano come uno dei migliori nel suo ruolo. Il giovane calciatore potrebbe ora approdare in un club che può dargli diverse occasioni e farlo giocare con una top squadra che potrebbe consacrarlo sotto diversi punti di vista.

Ci sono diversi club italiani che hanno messo gli occhi su Samardzic come Inter, Milan, Lazio, Roma, Juve e Napoli. Le migliori squadre di Serie A sono pronte ad investire su di lui e andarlo a comprare per migliorarsi in quella zona di campo. Il classe 2002 è entrato nel mirino di alcuni club in particolare e ora arriva anche la conferma del suo agente.

Samardzic Napoli: l’annuncio dell’agente

L’avvocato Karsten Rickart, agente tra i tanti anche di Samardzic, è intervenuto ai microfoni di SpazioNapoli per parlare del possibile trasferimento del suo assistito al Napoli o anche ad altri club come Inter e Milan che pare abbiano avviati i primi contatti per prendere il talento. Queste le parole del procuratore:

“Ci sono stati contatti diretti tra me e società importanti come Milan, Inter e Napoli. Ad oggi questo lo posso confermare“.

Udinese: il prezzo di Samardzic

L’Udinese ha le idee chiare riguardo la possibile cessione di Lazar Samardzic. Secondo quanto riportato da Cronache di Spogliatoio, l’intenzione del club friulano è di vendere il giocatore solo per almeno 25 milioni di euro. Per una cifra minore sarà difficile intavolare una cessione per il giovane talento tedesco.