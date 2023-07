Spalletti torna ad allenare a dicembre: l’annuncio dell’allenatore

Luciano Spalletti, l’uomo scudetto che ha riportato a Napoli dopo 33 anni il prestigioso trofeo di Serie A, è pronto ad una nuova avventura.

Serie A: Spalletti torna ad allenare

Luciano Spalletti può tornare ad allenare in Serie A o altrove molto presto. Il tecnico è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dall’evento “Certaldo nel Pallone” dove ha parlato anche di calciomercato. Il tecnico ex Napoli ha intenzione di fare qualcosa di importante in vista del futuro. Quest alcune delle sue dichiarazioni:

“La mia felicità dipende da tante cose, anche dal calcio. L’anno sabbatico? Ho da rimettere in ordine le cose che mi ero portato dietro. C’ho delle questioni personali da sistemare. Non so dove mi rivedo dopo questa pausa, da dicembre vedremo”.