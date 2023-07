UFFICIALE – Club escluso dalla Conference: decisa la ripescata

Una situazione difficile da gestire per il club e i propri tifosi. Perché ora arriva la notizia ufficiale che conferma l’esclusione del club dalla Conference League per falso in bilancio e tanto altro.

Adesso sarà decisivo quello che verrà comunicato dopo l’ultimo ricorso che è atteso con una decisione che però difficilmente cambierà in vista del prossimo anno.

Per questo motivo ci sarà una squadra diversa a giocarsi la Conference League con il ripescaggio di un’altra squadra pronto ad arrivare.

Conference League: esclusa una squadra

Arriva la conferma riguardo l’esclusione che è stata decisa dalla Uefa per il club che non potrà partecipare alla prossima Conference League 2023/24. Il club ha preso una decisione forte ora che riguarda il ricorso che ci sarà per evitare che ciò sia definitivo. C’è l’ultima chiamata che potrebbe salvare la società che non vuole deludere i propri tifosi che hanno intenzione di vedere la squadra in una competizione europea, anche se si tratta di quella meno importante.

Non ha però nessuna intenzione di arrendersi la società che è pronta a dare il via alla nuova stagione nel miglior modo possibile. C’è la volontà di non cambiare quello che è stato conquistato sul campo, perché il club ha ottenuto la qualificazione alla prossima edizione di Conference League all’ultima giornata di campionato, dopo una stagione di alti e bassi che però si è chiusa nel migliore dei modi possibili. Adesso però arrivano novità riguardo quello che può accadere.

La Uefa si è espressa e non ha intenzione di cambiare la decisione. Anzi, è tutto confermato riguardo l’esclusione dalla Conference League per il club che ora però ha intenzione di portare avanti tutto con un nuovo ricorso al TAS.

Conference League: la Uefa squalifica l’Osasuna, ricorso pronto

Per la Uefa la decisione è presa: l’Osasuna non disputerà la Conference League 2023/2024. Il Comitato d’Appello della UEFA ha confermato la decisione che era arrivata lo scorso 23 giugno con l’esclusione del club per dei reati commessi dieci anni fa. Ma non finisce di certo qua la battaglia tra l’Osasuna e la UEFA.

Perché l’Osasuna vuole provare con il ricorso al TAS di Losanna per ottenere la riammissione e partecipare alla prossima edizione di Conference League. Nelle prossime settimane si deciderà quello che accadrà in maniera ufficiale per quello che à accaduto 10 anni fa circa per appropriazione indebita, falso in bilancio e corruzione sportiva relativa ad una serie di partite risultate truccate che nel 2020 portarono anche a delle nuove condanne.

Conference: Osasuna esclusa, la ripescata sarà il Bilbao

Grande festa per l’Osasuna e i suoi tifosi, rovinata ora dalla Uefa che ha deciso di escludere il club. Al suo posto ci sarebbe il Bilbao che potrebbe essere ripescato.