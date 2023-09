Lazio: va in Turchia, sta lasciando la città

Arrivano aggiornamenti molto interessanti di calciomercato, perché in alcuni campionati ancora non è chiusa la sessione di acquisti e infatti un giocatore della Lazio è pronto al trasferimento.

Ci sono ancora alcuni importanti campionati che hanno la finestra aperta ancora per un po’ in giro per il mondo, tra questi anche il campionato turco che ha diverse società importanti che vogliono investire.

Lo stanno facendo in queste ore in Italia, dove c’è un giocatore di uno dei top club pronto a dire addio in maniera definitiva. Le prossime ore saranno quelle decisive se lo stesso calciatore dovesse decidere di andar via davvero.

Calciomercato Lazio: pronte nuove cessioni

Non è finito il calciomercato della Lazio che continua a lavorare anche sul mercato in uscita ora che tutto si è fermato in Italia. Perché c’è ancora la possibilità di vendere giocatori che non rientrano nel progetto di Maurizio Sarri e che possono portare milioni nelle casse del club biancoceleste. Ci sono delle novità che riguardano il mercato in Turchia che può essere quello decisivo per alcuni di questi giocatori messi ai margini in Italia.

Situazione interessante che riguarda il calciomercato della Lazio che ha fatto di tutto per tenere Vecino grazie proprio alla volontà dell’allenatore che ha chiesto alla società di rifiutare le offerte del Galatasaray perché non vuole privarsi di lui nonostante importanti nuovi arrivi. Allo stesso tempo però c’è un altro giocatore nello stesso ruolo che può partire e sempre in direzione Turchia.

L’aereo che l’avrebbe dovuto portare a Istanbul non l’ha mai preso il centrocampista uruguaiano e potrebbe prenderlo un altro giocatore che può firmare con il Trabzonspor. In queste ore si proverà a chiudere la trattativa tra le parti.

Lazio: Basic al Trabzonspor, la decisione

Adesso c’è un altro giocatore della Lazio che può viaggiare in direzione Turchia ed è Toma Basic, il croato ha attirato il forte interesse del Trabzonspor che ora aspetta la decisione del giocatore.

Nella Lazio non c’è più posto per Basic che è stato messo fuori da Sarri nel progetto e per questo motivo, dopo aver rifiutato tutte le proposte arrivate in estate, ora può davvero dire addio e accettare il Trabzonspor.

Lazio: Basic fuori dalle liste, c’è il Trabzonspor

Segnale della Lazio che ha ufficializzato le liste per la Champions Leage e per la Serie A. Tra gli esclusi ci sono Mandas e Basic che ora valuta seriamente di accettare l’offerta del Trabzonspor in Turchia.