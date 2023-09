Roma: Mourinho tradito, sono stati i fedelissimi

Momento complicatissimo per la Roma di José Mourinho, uno dei più difficili da quando è arrivato sulla panchina del club giallorosso e ora ci sono delle novità.

Arrivano delle notizie inaspettate che riguardano il futuro del club capitolino che può cambiare da un momento all’altro in vista della stagione che è appena iniziata. Perché ora arrivano dei segnali davvero importanti e preoccupanti.

Serve una svolta immediata ora che si tornerà in campo, perché in caso contrario potrebbero esserci dei problemi piuttosto seri per il club e l’allenatore che non si ritrovano ora con un rapporto perfetto.

Roma: i risultati non aiutano Mourinho

Periodo piuttosto difficile per la Roma di Mourinho che è ferma nelle bassissime posizioni di classifica Serie A con soltanto 1 punto in 3 giornate di campionato. Se poi consideriamo con chi e dove sono arrivati questi risultati allora che la situazione si complica ancora di più. Perché il club giallorosso ha giocato due di queste partite in casa davanti ai propri tifosi in uno stadio pieno pareggiando 2-2 con la Salernitana e uscendo sconfitta 1-2 al primo big match contro il Milan ma senza mai essere in partita.

L’altra sconfitta è arrivata sul campo dell’Hellas Verona per 2-1 ancora, contro una squadra che ha da poco cambiato allenatore e avviato completamente un nuovo progetto. Delusione di tutto l’ambiente e della stessa società con Mourinho individuato come primo responsabile al momento per questo avvio deludente. Sono altri i piani del club che, dopo il grande mercato fatto, chiede di arrivare almeno in Champions League all’allenatore e la squadra che allena.

Sarà una lunga stagione e bisognerà subito ritrovare la retta via. Ora però ci sarà la pausa Nazionali dove l’allenatore potrà lavorare con pochissimi giocatori. Di ritorno si scenderà ancora in casa per affrontare l’Empoli in un match che non può assolutamente essere sbagliato dalla Roma di Mourinho.

Roma: Mourinho tradito dai fedelissimi

Al momento la Roma è in una scarsa condizione, tra i giocatori fuori forma mentale e fisica ci sono anche i fedelissimi di Mourinho che l’avrebbero tradito. Infatti, i giocatori chiave come Cristante, Pellegrini, Mancini, Smalling, Rui Patricio e Spinazzola in queste prime partite di campionato sono sembrati scarichi dal punto di vista motivazionale oltre che fisico.

Al momento, infatti, a tradire Mourinho ci avrebbero pensato proprio i suoi giocatori tra i fedelissimi, quelli a cui l’allenatore si è voluto appoggiare da quando è arrivato nella Capitale per sposare questo progetto giallorosso.

Roma: scossa con l’Empoli

Ora la situazione sembra complicata e bisognerà capire come si risolverà in vista delle prossime settimane. Servono segnali da parte di Mourinho e della Roma subito alla prossima parttia di Serie A contro l’Empoli o le cose inizieranno a diventare preoccupanti.