Bonucci alla Lazio, è fatta: l’annuncio spiazza i tifosi

La storia d’amore fra la Juventus e Leonardo Bonucci è giunta ai titoli di coda. Dopo anni vissuti insieme, all’oramai ex capitano bianconero è stata sottratta non solo la fascia ma anche il posto in rosa, visto che è stato invitato a trovarsi una nuova sistemazione in questo calciomercato.

Giuntoli ed Allegri sono stati dunque chiarissimi, decisione che con molta professionalità Bonucci non ha potuto fare altro che accettare. Ora inizia un nuovo capitolo nella storia del difensore della nazionale che, nonostante l’età avanzata, gode comunque di diversi estimatori in giro per l’Italia e l’Europa.

Bonucci però ha già deciso che sarà la Lazio la sua prossima tappa in carriera, come confermato anche dal recente annuncio che ha difatti ufficiosamente annunciato questo trasferimento, che ha letteralmente spiazzati non solo i tifosi biancocelesti, ma anche i suoi ex della Juventus.

Calciomercato, Bonucci alla Lazio: è già a Roma

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Leonardo Bonucci in questo calciomercato, visto che il difensore della nazionale italiana dovrà cercarsi una nuova sistemazione dopo la separazione di qualche giorno fa con la Juventus.

Giuntoli ed Allegri non lo ritengono più una pedina fondamentale del progetto tecnico della Vecchia Signora, decisione sofferta ma che Bonucci non ha potuto fare altro che accettare anche per il bene del club bianconero. L’esperienza del difensore italiano però potrebbe far comodo a tante squadre che, comunque, in queste ore starebbero sondando il terreno per l’ex capitano della Juventus. Fra tutte, però, la preferita di Bonucci parrebbe essere la Lazio con il quale mancherebbe in pratica solo l’ufficialità, stando anche a quanto fatto trasparire anche dalle prime pagine di giornale di oggi.

Più precisamente uno in particolare ha attirato l’attenzione del tifo biancoceleste. Si tratta de Il Corriere di Roma che, questa mattina in edicola, titola: “Un Bonucci per la Lazio”. In questo caso, però, il quotidiano romano non parla di Bonucci in quanto Leonardo, ma in quanto Lorenzo, primogenito del difensore che in questi giorni ha è stato al Summer Camp della Lazio, dove avrebbe fatto anche una discreta impressione.

Leonardo e Lorenzo: doppietta di Bonucci per la Lazio?

In questi giorni Lorenzo, figlio di Bonucci, è stato protagonista al Summer Camp della Lazio, dove l’undicenne pare abbia fatto una discreta impressione ai dirigenti del settore giovanile biancoceleste. Visto che in questi giorni papà Leo è stato accostato tanto al club capitolino, chi dice che Lotito non starebbe pensando ad una doppietta di Bonucci per la sua Lazio? Nei prossimi giorni lo scopriremo, anche perché l’oramai ex capitano della Juventus ha intenzione di definire una volta e per tutte il suo futuro.

Calciomercato, futuro Bonucci: fra Lazio ed Europa

Ad oggi il futuro di Leonardo Bonucci è fortemente incerto, anche perché il capitano della nazionale è conteso fra più squadre. Nelle scorse settimane si è parlato di Newcastle e Turchia per l’ex Juventus, ma l’intenzione di Bonucci parrebbe essere quella di rimanere in Italia.

Ed ecco che il cerchio si restringe, con Lazio e Sampdoria, al momento, le due possibilità più concrete per il difensore in questo calciomercato. Staremo a vedere cosa succederà nei prossimi giorni, con Bonucci che si è preso ancora del tempo per scegliere bene cosa farne della sua carriera.