Georgina Rodriguez, ciak si gira: scollatura audace per il rientro al lavoro

Ritorno a lavoro come modella e testimonial per la bellissima Georgina Rodriguez, che continua l’idillio d’amore con il suo Cristiano Ronaldo.

Nonostante qualche rumors contrario e negativo, Georgina Rodriguez è ancora molto legata sentimentalmente a Cristiano Ronaldo. La nota coppia che unisce mondo del calcio e della moda non è affatto in crisi, come confermato dagli stessi e come visto anche sui loro profili social.

Georgina, da quando CR7 ha accettato l’offerta di giocare nell’Al-Nassr, ha seguito il suo compagno in Arabia Saudita, conducendo una vita da nababbi. Un trasferimento che non sembra essere pesato affatto alla modella ed influencer argentina, la quale è anche una bravissima madre di famiglia.

Ronaldo, Georgina e famiglia si sono concessi una bella pausa estiva fatta di sole e relax, nei mari più esotici ed a bordo dello yacht di proprietà del noto calciatore portoghese. Un periodo molto rilassante per la influencer, che però in questi giorni ha testimoniato il suo ritorno al lavoro ed alla vita di tutti i giorni.

Georgina in forma sempre pazzesca: il selfie mette in risalto il suo Lato A

Dunque Georgina Rodriguez deve salutare il periodo di vacanze in famiglia e rimettersi a lavoro. Presumibilmente la modella argentina è chiamata in causa come testimonial di qualche brand di moda di cui è collaboratrice e ragazza immagine, vista la bellezza e l’eleganza di cui è portatrice sana.

In una delle ultime stories pubblicate sul suo profilo Instagram, la Rodriguez si è sparata un selfie dall’alto che mette in risalto la sua forma fisica pazzesca ed intatta. La compagna di Ronaldo è apparsa con un vestitino succinto color fucsia, che ha messo in risalto il suo abbondante e prosperoso lato A.

Il decolté generoso è uno dei punti di forza di Georgina, che quanto a curve può far invidia a chiunque. Per questo motivo è considerata una delle donne più sensuali e ricercate sui social, tanto da apparire spesso come testimonial dei brand di abbigliamento, intimo, gioielleria e make-up.

Con un account social da ben 50 milioni di follower, Georgina Rodriguez è una delle influencer più riconosciute al mondo, anche grazie alla sua relazione ormai longeva con Cristiano Ronaldo. L’idillio tra i due dura da tempo, ma nelle ultime settimane è fuoriuscita una indiscrezione molto particolare: CR7 avrebbe firmato un contratto qualche anno fa che prevede la concessione a Georgina di un assegno mensile da 100 mila euro in caso di separazione tra i due.