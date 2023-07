Calciomercato: Menez torna in Serie A

Nonostante l’età che avanza Jeremy Menez ha intenzione di stupire ancora e giocare ad alti livelli. Stando alle ultime notizie, infatti, l’attaccante francese sarebbe pronto a tornare in Serie A in questo calciomercato.

Dopo aver giocato per la Roma ed il Milan, Menez negli ultimi anni ha girato l’Europa, ed il mondo, prima di fermarsi a Reggio Calabria e rinascere completamente con la maglia della Reggina indosso. Con la sua esperienza e qualità il francese è riuscito a trascinare i suoi fino alle semifinali play off della passata stagione, dove gli uomini di Pippo Inzaghi si sono dovuti arrendere solo al Cagliari di Ranieri.

La Serie A sfumata sul campo Menez vuole ora però riconquistarla quest’estate, visto che sarebbe diventato l’idea per l’attacco in questo calciomercato di un club che la massima categoria la conosce, ed anche abbastanza bene.

Calciomercato, obiettivo Menez per la Serie A: le ultime

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Jeremy Menez in questo calciomercato, che solo pochi giorni fa ha salutato al Reggina dopo tre anni ad altissimi livelli. L’età che avanzata potrebbe rappresentare essere un ostacolo per il francese che, però, quasi come il vino, più invecchia più diventa forte.

Queste ultime stagioni in granata lo hanno dimostrato, e gli ottimi risultati ottenuti in campo, anche a livello di numeri, hanno fatto tornare Menez in orbita Serie A, soprattutto da un punto di vista di calciomercato. Il francese, infatti, potrebbe essere il colpo dell’estate del club, che dopo averla sfiorata nella passata stagione punta a tornare il prima possibile nella massima categoria del calcio italiano, ed a quanto pare l’esperienza di Menez potrebbe servire a raggiungere questo obiettivo. Al momento questo trasferimento pare essere una semplice suggestione, un’idea, ma l’impressione è che nei prossimi giorni qualcosa di concreto potrebbe andare in scena.

Stando infatti a quanto riportato questa mattina da La Gazzetta dello Sport, Jeremy Menez potrebbe essere il colpo da Serie A per il Bari in questo calciomercato.

Calciomercato Bari, suggestione Menez: i dettagli

Il Bari sta programmando al meglio la prossima stagione, dove l’obiettivo principale sarà sicuramente quello di provare a centrare quella tanto sognata Serie A sfumata nel corso della scorsa annata solo al 94′ per “colpa” di Pavoletti.

A fronte di questo De Laurentiis ed il ds Polito stanno lavorando per mettere a disposizione di Mignani una rosa ancora più forte ed esperta, come dimostra anche il fatto che un campione come Jeremy Menez sia stato con insistenza accostato al Bari negli ultimi giorni.

Il francese, infatti, rappresenta essere un’idea più che concreta per rinforzare l’attacco di Mignani, non solo da un punto di vista tecnico ma anche di esperienza. Portarlo in Puglia non sarà poi complicatissimo, visto che si tratta di un colpo a parametro zero, anche se ci sarà da regolarsi sotto un punto di vista di stipendio.

Menez-Bari, prossimi giorni decisivi: Mignani lo vorrebbe in ritiro

Menez al Bari potrebbe essere senza ombra di dubbio uno dei colpi più importanti del calciomercato in Serie B. Polito è al lavoro con l’entourage del francese per trovare al più presto un accordo, anche perché mister Mignani ha espresso la volontà di avere al più presto a disposizione un attaccante in ritiro, ma più in particolare Menez, così da sostituire i partenti Antenucci e Folorunsho.