Calciomercato Lazio, colpo Bonucci: ha deciso Lotito, Sarri indisposto

Ultimissime calciomercato Lazio: svolta a sorpresa per Leonardo Bonucci. Lotito ha deciso, Sarri indispettito.

Questa volta il patron ha deciso autonomamente. A differenza di quanto successo con Lloris, dove ha pesato la decisione di Maurizio Sarri di non ingaggiare l’esperto estremo difensore, questa volta il patron sembra convinto sull’arrivo alla Lazio Bonucci in questa sessione estiva di calciomercato 2023.

Nuovi aggiornamenti in merito al futuro di Leonardo Bonucci. Il centrale della Juventus è protagonista di questa sessione di calciomercato a seguito della decisione dei bianconeri di metterlo fuori rosa. Una presa di posizione che ha spiazzato lo stesso calciatore che è da giugno alla ricerca di una nuova squadra. La dirigenza non ha fatto retromarcia e, di comune accordo con l’allenatore, ha deciso di escludere il capitano a cui non è stato assegnato neanche il numero di maglia. Le parti sono a lavoro per trovare una sistemazione entro il primo settembre. Le offerte per Bonucci non mancano: nelle ultime ore è uscita fuori nuovamente la Lazio che è pronta a rinforzare la propria retroguardia con l’ingaggio dell’esperto difensore.

Calciomercato, ultime notizie: ci sono novità su Bonucci alla Lazio

Bonucci alla Lazio? Non è un pallino di Claudio Lotito che avrebbe preferito l’innesto di Lloris, invece di Sepe, come vice Provedel. Se per il francese non c’è stato nulla da fare, con la ferma opposizione di mister Sarri, per lo juventino la storia è diversa.

Il tecnico dei biancocelesti, che ha già allenato Bonucci nella sua esperienza alla Juventus, ha approvato il suo acquisto ma questa volta ha trovato la ferma posizione di Claudio Lotito che ha temporeggiato riguardo il trasferimento alla Lazio di Bonucci.

Per questa ragione è entrato in scena l’Union Berlino che ha convinto il giocatore. Adesso Bonucci è sempre più vicino ai tedeschi che sono pronti a tesserare l’esperto difensore che avrà così l’opportunità di confrontarsi con un campionato competitivo come quello della Bundesliga e di giocare la Champions League. Due fattori, questi, che hanno prevalso sulla decisione di Bonucci che adesso è ad un passo dall’Union Berlino. L’obiettivo del ragazzo è conquistare spazio all’interno della squadra e ritrovare anche la maglia azzurra dell’Italia.

Calciomercato Lazio: Lotito blocca Bonucci che adesso va all’Union Berlino

Lotito non era convinto del colpo. Ecco perché la Lazio ha deciso di non prendere Bonucci che viaggia spedito verso la Bundesliga. Lo aspetta l’Union Berlino che ha superato la concorrenza per lo juventino. Parere discordante tra il patron e Maurizio Sarri che avrebbe accolto volentieri il centrale difensivo, che ha già allenato nel corso della sua esperienza in bianconero. A riportare la notizia è Tuttosport.