Calciomercato: frenata per Pavard, c’è un altro difensore per l’Inter

Nuove indiscrezioni di calciomercato relative all’Inter che è alla ricerca di un nuovo difensore. Rallenta la trattativa per Pavard, ecco il sostituto scelto da Marotta.

C’è una fase di stallo nella trattativa tra Inter e Bayern Monaco per Pavard. Il francese, che sembrava destinato ai nerazzurri, non è più così vicino all’approdo in Serie A. Ci sono dei problemi tra i tedeschi e l’Inter che adesso valuta un’altra alternativa. Dopo aver chiuso il colpo Sanchez, arrivato a parametro zero dopo l’addio di Correa che è andato al Marsiglia, la dirigenza in queste ore è a lavoro per chiudere la questione relativa all’arrivo di un difensore centrale.

Nelle ultime ore è spuntato fuori un altro nome. Viste le difficoltà per arrivare a Pavard, la dirigenza dell’Inter ha fatto un sondaggio per prendere un nuovo difensore, ecco tutti i dettagli.

Calciomercato Inter: novità in difesa, arriva un altro al posto di Pavard

Benjamin Pavard all’Inter? Le parti hanno un accordo, il giocatore sarebbe felice di vestire la maglia dei nerazzurri ma prima serve l’intesa tra il club milanese e il Bayern Monaco che per la cessione del difensore chiede almeno 30 milioni di euro. Le parti sono a lavoro per sbloccare l’impasse, anche perché i tedeschi prima di vendere Pavard all’Inter dovranno trovare un sostituto all’altezza.

Una situazione non semplice, simile a quella vissuta alcune settimane fa per Sommer. Un tira e molla che rischia di non aiutare l’Inter che, per questa ragione, ha puntato anche altri obiettivi per la difesa. Ci sono già i primi nomi di giocatori sondati dai nerazzurri che potrebbero arrivare alla corte di Inzaghi nel caso in cui non si riuscisse a sbloccare l’affare Pavard.

Secondo le ultime indiscrezione di Sportitalia, Marotta ha già identificato un altro difensore che può arrivare in nerazzurro. Il dirigente è pronto a portare all’Inter Schuurs del Torino. In seconda battuta c’è anche Tanganga.

Schuurs all’Inter? Sorpresa di Marotta ma la priorità resta Pavard

La deadline per sbloccare l’affare è fissata a lunedì. Entro quella data dovrebbe arrivare una risposta del Bayern Monaco in merito alla cessione all’Inter di Pavard. Le parti hanno raggiunto un accordo, serve solo il via libera di Tuchel che deve scegliere un sostituto del francese. Fino a questo momento il tecnico tedesco ha bocciato tutti i nomi proposti dalla dirigenza bavarese. Nel caso in cui non dovesse andare in porto l’affare Pavard, l’Inter è pronta a puntare su Schuurs o Tanganga.