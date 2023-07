Calciomercato, Morata è il colpo in attacco: Milan e Roma beffate

L’esperienza di Alvaro Morata all’Atletico Madrid è giunta una volta e per tutte ai titoli di coda, come dimostra anche il fatto che il centravanti spagnolo starebbe spingendo per lasciare i Colchoneros in questo calciomercato.

Essendo comunque un giocatore di una certa fama ed esperienza, il nome dell’ex Juventus è stato accostato a tantissimi club nel corso degli ultimi giorni, soprattuto a Milan e Roma. Queste due big di Serie A non si sono limitate a mostrare interesse nei confronti di Morata, ma hanno anche fatto tanto per provare a riportarlo in Italia, ma invano.

Chi è riuscito in questo obiettivo è stato invece un altro top club del campionato italiano, che in sordina ha lavorato su Morata riuscendo ad anticipare la concorrenza delle due rivali proprio nelle ultime ore.

Calciomercato, Morata torna in Serie A: Milan e Roma beffate

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Alvaro Morata in questo calciomercato nel quale, a quanto pare, sembrerebbe essere sempre più vicino al ritorno in Serie A dopo appena un anno. L’avventura all’Atletico Madrid dello spagnolo è infatti giunta ai titoli di coda, e complici anche alcune necessità familiari, l’ex Juventus starebbe spingendo per tornare al più presto proprio in Italia.

Per il classe ’92 si è parlato con insistenza di Roma e Milan nel corso delle ultime settimane, con i rossoneri che sicuramente hanno provato a fare qualcosa di più per Morata in questo calciomercato, ma invano. Le richieste fatte dai Colchoneros hanno infatti condizionato ogni sorta di trattativa, complicandola e costringendo sia il club meneghino che i giallorossi a virare su altri obiettivi quest’estate. Ciò non significa però che i due club abbiano completamente abbandonato la pista che porta allo spagnolo, ma un leggero disinteresse ha fatto sì che una loro rivale si intromettesse nelle trattative conquistandosi, dal nulla, una posizione di vantaggio.

Stando infatti a quanto riportato da Il Corriere della Sera, nella lista delle pretendenti ad Alvaro Morata nelle ultime ore di calciomercato si sarebbe aggiunta anche l’Inter, che ha da poco incredibilmente abbandonato la pista Romelu Lukaku perché infastidita dal comportamento del belga.

Inter su Morata: usato sicuro per Inzaghi

Annullata la trattativa col Chelsea per Lukaku, l’Inter è tornata alla ricerca di un attaccante da mettere a disposizione di Simone Inzaghi in vista della prossima stagione. Fra tutti il profilo più idoneo a soddisfare le richieste tecniche dell’allenatore sembrerebbe essere quello di Alvaro Morata, che rappresenta essere un’operazione da usato sicuro per i nerazzurri.

Lo spagnolo è infatti deciso a lasciare l’Atletico Madrid che lo valuta almeno 20 milioni di euro, cifra che comunque l’Inter sarebbe disposta però a contrattare.

Non solo Morata: l’Inter punta anche un altro obiettivo del Milan

Non solo Morata, l’Inter per l’attacco punta un altro obiettivo del Milan in questo calciomercato. Stando alle ultime notizie, infatti, i nerazzurri starebbero pensando anche Folarin Balogun dell’Arsenal, che però rappresenta essere una mera suggestione al momento visti gli alti costi legati al suo trasferimento.