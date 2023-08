Calciomercato, colpo della big: maxi-scambio, giocherà in Champions

Chiusura immediata per lo scambio in Serie A: vuole giocare in Champions, colpo della big italiana

Un calciomercato sempre più movimentato anche in Italia con le big della Serie A pronte a preparare gli assalti decisivi. I migliori club italiani ormai sono partiti all’assalto per i giovani talenti in circolazione.

L’indiscrezione è uscita a galla nelle ultime ore con il profilo interessante del giovane centrocampista italiano. Un’idea suggestiva per andare a rinforzare la big d’Italia: dopo alcune cessioni eccellenti, i club della Serie A intendono tornare attivi sul fronte calciomercato per competere con i migliori club europei. Idee suggestive per andare a puntellare le rispettive rose puntando anche su profili semi-sconosciuti, che sarebbero pronti per il grande salto di qualità. L’ambizione del giovane centrocampista è quella di puntare sempre più in alto accettando così di trasferirsi nella big italiana.

Calciomercato, colpo della big di Serie A: affare fatto

Un maxi-scambio in Italia per andare ad accontentare tutte le parti coinvolte. Un obiettivo mirato di calciomercato per rinforzare la zona centrale di campo. Il patron Claudio Lotito è pronto a sferrare l’assalto vincente intavolando una trattativa decisiva per arrivare ad ottimi risultati.

Come svelato dal quotidiano La Nazione, la Lazio potrebbe accontentare Maurizio Sarri mettendo a segno il colpo Jacopo Fazzini. Il giovane centrocampista dell’Empoli piace da tempo all’allenatore biancoceleste, che potrebbe dare l’ok per lo scambio con l’attaccante Cancellieri, che ha giocato poco nell’ultima stagione. L’ipotesi di uno scambio è sempre più reale con vari contatti infatti che ci sono stati nei primi giorni di agosto.

La Lazio proverà a rinforzare il centrocampo di Sarri dopo l’addio eccellente di Milinkovic-Savic, trasferitosi nelle ultime settimane in Arabia Saudita rifiutando le numerose offerte delle big d’Europa. Un nuovo possibile assalto arriverà nelle prossime ore per arrivare al giovane centrocampista Fazzini, che non vede l’ora di scendere in campo in Champions League. La priorità di Sarri resta Ricci del Torino, ma il profilo del giocatore dell’Empoli farebbe piacere al toscano.

Un maxi-scambio interessante per far tornare a mettere in luce anche il giovane attaccante della Lazio, Matteo Cancellieri, che potrebbe fare molto bene nel contesto Empoli. Una soluzione che garantirebbe serenità ad entrambi i giocatori di nazionalità italiana. Il patron Lotito vorrebbe accontentare Maurizio Sarri dopo le polemiche degli ultimi giorni per i mancati innesti di qualità.