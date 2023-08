Calciomercato, Mertens torna in Serie A: Napoli tradito

Il nome di Dries Mertens è tornato ad essere accostato con insistenza alla Serie A. L’attaccante belga, infatti, potrebbe lasciare il Galatasaray dopo appena un anno per tornare a giocare proprio in Italia.

Leggenda e miglior marcatore nella storia del Napoli, ‘Ciro‘, come lo chiamano dalle parti della città campana, potrebbe incredibilmente voltare faccia a quella che è stata casa sua per quasi 10 anni tradendola, accettando le avance di una delle rivali storiche del club partenopeo.

Stando alle ultime notizie, infatti, Dries Mertens è obiettivo di una delle big di Serie A, che per completare il proprio reparto offensivo in questo calciomercato avrebbe messo gli occhi proprio sul belga, che vedrebbe di buon occhio un ritorno in Italia.

Calciomercato, Mertens di nuovo in Serie A: ecco dove

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Dries Mertens in questo calciomercato, che contro ogni pronostico potrebbe lasciare il Galatasaray ad appena un anno dal suo approdo in Turchia. Al centro del progetto tecnico del club di Istanbul, il belga ha dato l’impressione di patire un leggero mal di pancia quest’estate, causato dalla voglia di tornare a giocare in Italia.

Presto questa sua volontà potrebbe essere esaudita, anche perché nelle ultime ore su Dries Mertens si sarebbe posata l’attenzione di una big di Serie A, alla ricerca proprio di un attaccante in questo calciomercato. Al momento nulla di concreto sarebbe stato registrato, ma se le cose nei prossimi giorni non dovessero cambiare nulla esclude che il club italiano possa provare l’affondo per l’ex Napoli, che tornando in Italia rischia però di tradire quella che è stata casa sua per quasi 10 anni, soprattutto se dovesse accettare questa destinazione.

Stando ad alcuni media turchi, infatti, Dries Mertens sarebbe entrato nel mirino della Roma in questo calciomercato, che dopo il no di Morata ha da che trovare un’alternativa per risolvere una volta e per tutte la questione attaccante.

Ultim’ora: la Roma piomba su Mertens

Dalla Turchia giungono notizie che non fanno felici sicuramente i tifosi del Napoli, visto che su una leggenda azzurra come Dries Mertens si sarebbero posati gli occhi si una rivale di Serie A come la Roma.

Il club giallorosso, alla ricerca di un attaccante, avrebbe individuato nel belga il profilo ideale sul quale puntare, ma riportare in Italia il classe ’87 non sarà assolutamente semplice. Ciò che potrebbe ostacolare le trattative alla Roma è sicuramente il legame di Mertens proprio con Napoli, ma nel calciomercato la parola “impossibile” non ha valore.

Calciomercato Roma: la posizione del Galatasaray su Mertens

Nonostante tutte le difficoltà del caso la Roma potrebbe comunque fare un tentativo per Dries Mertens, ma oltre a valutare la volontà del ragazzo, il club giallorosso ha da che far fronte anche alle intenzioni del Galatasaray.

Stando alle ultime notizie, infatti, il club di Istanbul non ha alcuna intenzione di lasciar andare il belga, a patto che non venga recepita un’offerta da almeno 4 milioni di euro, stando a dati Transfermarkt. . Solo allora il Galatasaray potrebbe pensare di cedere Mertens, considerata la scadenza di contratto del belga nel 2024.