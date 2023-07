Lazio, il sostituto di Milinkovic arriva da Manchester: ci pensa Sarri

Il sostituto di Milinkovic-Savic alla Lazio, a sorpresa, potrebbe arrivare dal club di Manchester.

Il calciomercato dei biancocelesti entra nel vivo adesso che la Lazio ha perso Sergej Milinkovic-Savic che, con destinazione saudita, ha lasciato il club della Capitale. La scelta a centrocampo, per sostituire il serbo, arriverebbe dalla Premier League e precisamente dal club di Manchester.

Secondo le indiscrezioni di uno dei principali quotidiani italiani, per la prossima Champions League, il colpo potrebbe essere di caratura importantissima. Andandolo infatti a prelevare dal club di Premier League, la Lazio piazzerebbe un colpo importante, per l’internazionalizzazione dei biancocelesti, andando a scegliere un calciatore importante da uno dei migliori club al mondo.

Calciomercato Lazio, colpo da Manchester: ci pensa Sarri

Uno dei principali quotidiani italiani, riporta quelle che sono le notizie di calciomercato in casa Lazio, col colpo possibile da Manchester.

Perché non basteranno le presenze di Luis Alberto, Cataldi e Basic in mezzo al campo, nel ruolo di mezz’ala potrebbe arrivare un nuovo innesto e Maurizio Sarri avrebbe già individuato la sua scelta da Manchester, dopo aver allenato in Premier Leage.

Lo ha affrontato da avversario in un paio di occasioni e la scelta, per quello di cui avrà bisogno in mezzo al campo Maurizio Sarri, sarebbe legata al Manchester United: dai Red Devils, per la Lazio, potrebbe arrivare Fred. In rottura totale col suo club, diventerebbe così un nuovo giocatore dei biancocelesti.

Mercato Lazio, Fred colpo possibile: le cifre

Secondo quanto riferiscono da Il Corriere dello Sport, il colpo in casa Lazio è possibile, considerando quelle che sono le cifre richieste dal Manchester United. Possibile ostacolo è legato all’ingaggio ma lo United, che vuole liberarsi del suo cartellino, è disposto ad accettare le proposte al ribasso che arrivano dalla Lazio.

L’attuale valore di calciomercato del brasiliano Fred è vincolato dalla stessa situazione contrattuale perché, fino al 2024, è in essere il suo contratto. E non c’è volontà di andare verso il rinnovo. Pertanto, col bisogno di doversi separare dal brasiliano, Fred saluterebbe il Manchester United per circa 15 milioni di euro, anche se la Lazio per ora si spinge solo sui 10 milioni.

Ultime Lazio, niente Zielinski: costa troppo, Sarri vira su Fred

Costa troppo Piotr Zielinski, secondo le richieste ad alta quota che arrivano dal Napoli. Fred è un affare più alla portata per Lotito e Sarri che, senza Igli Tare stanno operando sul mercato in attesa di annunciare il ds della Lazio, hanno voglia di trovare al più presto un sostituto di Milinkovic-Savic.