La Juve cede di nuovo Kean: cifra e destinazione

La seconda esperienza di Moise Kean alla Juventus non ha convinto la società bianconera: la cessione dell’attaccante è sempre più probabile.

I tifosi juventini ricordano di certo i caotici ultimi giorni del calciomercato dell’estate 2021, quando Cristiano Ronaldo decise di lasciare i bianconeri per accasarsi al Manchester United.

La Juve, trovatasi spiazzata da questa mossa e con pochi giorni a disposizione per sostituire CR7, decise di riportare a Torino Moise Kean per una cifra complessiva di 28 milioni di euro (più 7 di bonus).

L’attaccante italiano aveva esordito proprio con la Juve nella stagione 2016-2017, realizzando una rete nell’ultima gara di campionato contro il Bologna. Dopo il prestito al Verona, nel 2018-2019 Allegri gli ha concesso più spazio ed è stato ripagato con diversi gol importanti nel girone di ritorno. Nell’estate successiva è arrivata la cessione all’Everton, anche se l’esperienza più soddisfacente è stata quella al Paris Saint-Germain (dove è arrivato in prestito dai Toffees): 41 presenze e 17 gol con il PSG.

In questa sua seconda esperienza in bianconero Moise Kean non è ancora riuscito a lasciare il segno. Le ultime due stagioni sono state molto complicate per Madama, che oltre a non essere riuscita ad alzare alcun trofeo ha dovuto fare i conti anche con le note vicende extra campo. Kean è stato mandato in campo 82 volte da Allegri, ma i suoi gol sono stati solo 14.

Kean, la Juve prova a cederlo: dove potrebbe finire?

Ecco perché proprio in questi giorni è tornata a circolare la voce che vede la Juve pronta a cedere Kean di fronte a un’offerta all’altezza. Non è un segreto che i bianconeri siano alla ricerca di un grande bomber che possa garantire ad Allegri un bottino di reti sufficiente per competere per lo scudetto. Il nome più gettonato è quello di Romelu Lukaku, anche se Giuntoli ha fatto chiaramente capire che non possono esserci movimenti in entrata se prima non avvengono alcune cessioni.

Anche Chiesa e Vlahovic possono essere ceduti di fronte a offerte ‘monstre’, ma l’impressione è che la Juve sia intenzionata a mettere sul mercato Moise Kean, magari provando a proporlo a qualche club di Premier League (potrebbe provarci il Newcastle, ndr).

La Signora, infatti, non vorrebbe ritrovarsi con una minusvalenza e per questo chiede almeno 20-25 milioni per il giocatore. Al momento non sono pervenute offerte per Kean alla Continassa, ma non è detto che nei prossimi giorni non possa verificarsi qualche contatto.