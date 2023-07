Uefa, la sentenza rovina la Juve: fuori dalle coppe e non solo, maxi squalifica

La Juventus deve fare i conti con la sentenza della Uefa e, senza coppe, dovrà fare i conti anche con una maxi squalifica.

Nella serata di ieri è arrivata una sentenza in merito all’assenza per la Juventus nella prossima Conference League, per decisione della Uefa, con la Fiorentina che è stata ripescata al posto del club bianconero.

Una scelta, da parte della Uefa, dopo quanto è accaduto nella passata stagione in merito alla manovra stipendi per andare a sistemare il bilancio, con una maxi squalifica che non riguarda soltanto l’esclusione dalle coppe che la Juventus ha accettato e vivrà serenamente, senza ricorso. Ma la Juve è comunque nei guai a causa di quanto svelato questa mattina da uno dei principali quotidiani italiani.

Maxi squalifica, la sentenza rovina la Juventus: la notizia

La Juventus ha ben accolto la sentenza Uefa, a causa dell’esclusione dalla Conference League di quest’anno che è già cominciata coi suoi turni preliminari. Ciò che non va bene, in casa bianconera, è la maxi-squalifica che ne consegue.

Perché i bianconeri, malgrado la possibilità di giocare poi la Champions League che sarà in caso di piazzamento tra i primi quattro posti nella stagione 2023/2024, si trovano di fronte ad un problema non da poco. La Juventus, che vuole far mercato, si vede con un calciomercato bloccato a causa delle decisioni Uefa.

La Juventus dovrà pagare una salatissima multa, con la bellezza di 80 milioni di euro persi tra sentenze e assenza in Champions League. Soldi che dovranno essere recuperati con un mercato che non potrà essere sostenuto. A Cristiano Giuntoli l’arduo compito di dire addio a pezzi pregiati tra i titolari di Allegri, prendendo sostituti all’altezza di un campionato da almeno i primi quattro posti in Serie A.

Sentenza Juventus, i conti sottosopra: Giuntoli deve vendere

Dovrà vendere la Juventus nell’imminente calciomercato, prendendo in considerazione anche i pezzi pregiati. La scelta di Cristiano Giuntoli è ben precisa in bianconero perché, come fatto al Napoli, dovrà riuscire a vendere i suoi migliori giocatori, per poi andare a prendere calciatori all’altezza di un campionato di buon livello.

Secondo quanto riferito dai colleghi de La Gazzetta dello Sport, la Juventus deve rifare i conti dopo la perdita di ben 80 milioni di euro. E tutto si risolverà, a quanto pare, con una o due cessioni importanti.

Sacrificio Juventus, via uno tra Vlahovic e Chiesa

La Juventus perderà uno tra Vlahovic e Chiesa, considerando quelli che sono i problemi di natura finanziaria che dovrà sostenere Ferrero. Il presidente della Juventus, che sceglie Giuntoli ad amministrare il tutto, lo fa dopo quanto venuto fuori nell’ultimo campionato del Napoli. E la Juventus sembra propensa a separarsi da uno tra Vlahovic e Chiesa, qualora dovessero arrivare proposte all’altezza del loro valore di mercato.