Calciomercato, colpo per Sarri: arriva dal Chelsea

Un affare decisivo in casa Lazio. Colpo di Lotito che ingaggia il talentuoso esterno del Chelsea: Sarri gongola per l’innesto di qualità

Non finiscono le trattative in casa Lazio. Ora il patron Claudio Lotito è davvero entusiasta per ingaggiare i migliori calciatori in circolazione. I biancocelesti cercheranno di investire bene i soldi arrivati dalla cessione del centrocampista serbo, Sergej Milinkovic-Savic, per puntellare la rosa a disposizione di Maurizio Sarri.

Il calciomercato in Serie A ora si sta mobilizzando in vista della prossima stagione. Tanti profili suggestivi stanno arrivando in Italia con il Milan davvero molto attivo. Attenzione anche alla situazione in casa Lazio con Lotito pronto ad accontentare Maurizio Sarri. Una strategia ben delineata dopo la cessione di Milinkovic-Savic con l’obiettivo di continuare il proprio percorso di crescita tra campionato e Champions League.

Calciomercato, firma immediata: Lotito ha anticipato tutti

Novità importanti anche in casa Lazio. Il patron Lotito è molto attivo in queste ultime ore frenetiche di calciomercato. Dopo la cessione di Milinkovic-Savic, il numero uno del club biancoceleste vorrebbe accontentare Maurizio Sarri che gli ha dato indicazioni per gli innesti da fare.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, la Lazio è in trattativa avanzata per ingaggiare il talentuoso esterno di proprietà del Chelsea, Callum Hudson-Odoi. Il patron Lotito cercherà di battere la concorrenza di un altro top club di Premier League: ha già lavorato con Sarri e i biancocelesti sono ad un passo dal colpo per l’attacco. Un rinforzo importante per il tridente offensivo della Lazio che vuole così investire subito i milioni arrivati dalla cessione di Milinkovic-Savic volato in Arabia Saudita.

La Lazio cercherà di chiudere il prima possibile il talentuoso esterno inglese di proprietà dei Blues, che ha vissuto l’ultima stagione in prestito al Bayer Leverkusen senza trovare la via del gol. Nel tridente offensivo di Sarri l’inglese può trovare la sua consacrazione visto che è soltanto un 2000: ha ancora tanto tempo per incidere nel calcio che conta.

Con la Nazionale dei Tre Leoni ha collezionato anche tre presenze nelle sfide per le qualificazioni ad Euro2020: ora il suo obiettivo è quello di tornare protagonista anche in Nazionale. Un motivo in più per sbarcare in Italia per mettersi di nuovo in luce al fiando di Pedro e Felipe Anderson. Ormai ci siamo, la Lazio proverà a chiudere subito il colpo per Sarri.