Niente Juve: addio per 35 milioni

L’affare è chiuso: Allegri perde un altro calciatore chiesto alla dirigenza Juve con forza e ora cerca un sostituto. Ecco tutti i nomi.

Per Max Allegri la lunga trasferta a stelle e strisce potrebbe essere decisiva. Le questioni da dirimere sono molte, e vanno dagli aspetti tecnici ai fattori legati al mercato, ancora non decollato.

L’allenatore sa bene di avere a disposizione una rosa molto larga, e dovrà effettuare tagli pesanti. Le amichevoli serviranno a valutare molti giovani aggregati dalla Next Gen ma anche a valutare chi può partire. Anche le vicende legate a Vlahovic e Chiesa sono costellate da una lunga serie di punti interrogativi, ed è forse questo il vero motivo che sta frenando le tante piste battute da Giuntoli. Se in attacco l’obiettivo in caso di partenza di Vlahovic è David del Lille, l’eventuale addio di Chiesa sarebbe più difficile da gestire.

Resta poi un altro capito aperto da tempo. Allegri ha chiesto e ottenuto il rinnovo di Rabiot, ma avrebbe sottolineato a Giuntoli l’esigenza di inserire un elemento che faccia della fisicità e della fase di interdizione le sue caratteristiche migliori, meglio ancora se con statistiche interessanti in zona gol. Milinkovic Savic era il profilo perfetto, ma il suo approdo in Arabia Saudita si è trasformato in una caccia aperta ad un altro centrocampista, e in una lunga lista che perde però un altro elemento molto gradito all’allenatore livornese.

Allegri col cerino in mano: l’obiettivo della Juve ha deciso

Allegri non sembra intenzionato a cambiare strategia. Le richieste fatte a Giuntoli vanno in una sola direzione, e sono mirate a cercare pedine che possano esaltarsi nell’idea tattica dell’allenatore.

Ecco perché a centrocampo si battono piste mirate a cercare calciatori bravi nella fase d’interdizione e Allegri non ha mai nascosto il suo interesse per Thomas Partey. Il centrocampista dell’Arsenal, accostato anche all’Inter, è stato messo nella lista degli esuberi dai Gunners ora pronti ad accettare una offerta irrinunciabile.

L’esperto di mercato Ekrem Konur svela infatti che l’Al-Ahli avrebbe messo sul piatto 35 milioni di euro per prelevare il calciatore, pronto a partire e ad incassare somme altissime per il trasferimento.

Resta quindi una pista caldissima per la Juve, che ora valuta l’innesto di Kessié ed approfitterà delle amichevoli negli Stati Uniti per tentare di chiudere l’affare. Fonti vicine ai bianconeri svelano intanto che la trattativa sarebbe ben avviata, e che l’ex Milan sarebbe pronto a tornare in Italia dopo una poco fortunata parentesi nella Liga spagnola.