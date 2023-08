Calciomercato, non solo Milinkovic-Savic: l’annuncio di Immobile in diretta

Le voci fanno tremare i tifosi della Lazio e, dopo l’addio di Milinkovic-Savic, Ciro Immobile fa un annuncio di calciomercato in diretta.

È un’estate caldissima quella che sta vivendo la Lazio perché dopo quasi un decennio passato con Milinkovic-Savic, la sua cessione ha segnato per sempre il mercato in uscita dei biancocelesti, che lo hanno rimpiazzato per ora con Kamada e Rovella, in attesa di capire cosa succederà con Basic e se poi il centrocampo resterà questo, quello a disposizione di Maurizio Sarri.

A prendere voce è il capitano della Lazio, Ciro Immobile, e le sue parole sono di conferma su quelle che sono le trattative in uscita per il suo addio dalla Capitale. Una trattativa che tiene col fiato sospeso la Lazio, con Ciro Immobile che ha fatto chiarezza in maniera definitiva sul suo addio, nel post-partita della brutta sconfitta nel finale a favore del Lecce, che ha rimontato per due reti a uno il risultato al Via del Mare.

Calciomercato Lazio, Immobile svela la verità: l’annuncio sulle voci

Un esordio difficile quello della Lazio, che aveva gestito il risultato con la rete proprio di Ciro Immobile nella gara d’esordio in campionato contro il Lecce, al Via del Mare.

La formazione allenata da Maurizio Sarri, orfana di Milinkovic-Savic che si è trasferito all’Al-Hilal nel corso di questa estate, ha visto protagonista anche Ciro Immobile delle voci in uscita per il calciomercato della Lazio. E di questo, in maniera chiara e onesta, ha parlato appunto il centravanti dei biancocelesti che ha annunciato di esser stato tentato di finire anche lui in Arabia Saudita.

Ha ammesso, Ciro Immobile, di aver preso la decisione di restare alla Lazio, ma dopo aver tentennato su un addio con destinazione saudita.

Mercato Lazio, Immobile ammette le voci sull’Arabia Saudita

Ammette di esser stato tentato dall’offerta dall’Arabia Saudita in questa estate, Ciro Immobile. Ai microfoni di Sky Sport e nel post-partita di Lecce-Lazio, parla così il capitano dei biancocelesti: “Bisogna ammettere che a un certo punto sono arrivate alcune offerte che mi hanno fatto tentennare, poi però ha prevalso la mia voglia di restare qui alla Lazio e non si è concluso niente”.

Le parole di Ciro Immobile dopo la sconfitta con il Lecce

Ciro Immobile ha parlato così dopo la sconfitta contro il Lecce: “Voglio che si vada a cancellare quello che è successo l’anno scorso, ho voglia di fare e dimostrare cose importanti ancora con la Lazio, lo faccio da quando vesto questa maglia”.