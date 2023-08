Calciomercato, colpo Correa in Serie A: conferme sull’arrivo, la destinazione

Arrivano nuove conferme sull’arrivo, il “Tucu” Correa potrebbe clamorosamente lasciare l’Inter per restare in Serie A.

Perché i rumors sul suo addio dai nerazzurri erano legate all’estero e nei club che partecipano alla Champions League, che vuole continuare a giocare e sognare da protagonista.

L’ex Lazio, nella sua esperienza bis con Simone Inzaghi alla guida, non ha vissuto quanto di positivo fu ai biancocelesti e il suo futuro è lontano dal tecnico che lo volle fortemente al suo arrivo al club nerazzurro. L’Inter può separarsi da Correa e farlo nell’immediato, ma con destinazione ancora in Serie A, con le conferme riportate da uno dei principali quotidiani in Italia, nella sua versione in digitale.

Calciomercato Serie A, colpo Correa: la notizia sulla destinazione

Arrivano indizi, nuovi, in merito al gran colpo di calciomercato in Serie A e che porta il nome del “Tucu” Correa.

A riportare nuovi aggiornamenti è uno dei principali quotidiani italiani con la sorpresa di calciomercato di fine agosto che potrebbe riguardare appunto l’attaccante dell’Inter.

Perché Joaquin Correa è in uscita dall’Inter, ma si cerca una soluzione economica che fino a questo momento, non è stata ancora trovata. La voglia dell’Inter è quella di separarsi da uno scontento come lui in rosa e, ad approfittarne, potrebbe essere a sorpresa il Torino. Dalla conferenza stampa odierna di Ivan Juric, un dettaglio che non è passato inosservato, nella risposta sulla possibilità di avere Correa come nuovo attaccante del Torino.

Mercato Torino, la notizia su Correa: Juric strizza l’occhio

Sorride Ivan Juric, secondo quanto riportato dai colleghi di Tuttosport che hanno analizzato quella che è la situazione su Correa al Torino, in particolar modo dopo la conferenza di oggi del tecnico croato, l’ipotesi è concreta.

Ivan Juric ha infatti sorriso e detto: “Non vi rispondo”, quando gli è stato chiesto dell’arrivo di Correa a Torino. La verità è che l’operazione è tanto complessa ma non è poi così da escludere. Perché i granata ambiscono in grande e per ottenere un posto in Conference League, toccherà finisce il mercato in un certo modo in questo caldo agosto.

Ultime Torino, Correa in prestito: i dettagli dell’operazione

Alla domanda “Le piace Correa?”, di un giornalista presente in sala stampa, il tecnico Ivan Juric ha sorriso, nel giorno che anticipa la sfida col Cagliari. L’interesse è forte del Torino, ma arriverebbe solo ad una condizione. Quella dell’Inter che accetta, per Correa, un prestito con opzione di riscatto. I nerazzurri, dal canto proprio, hanno bisogno prima di concludere un altro affare – qualora dovessero perdere appunto Correa – nel proprio reparto offensivo.