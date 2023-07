Riecco Maldini, sarà parte dello staff: pronto per la nuova avventura

La separazione col Milan, come un fulmine a ciel sereno e la voglia di ripartire, Paolo Maldini può farlo sin da subito.

Venne premiato, al margine dell’ultimo anno, come miglior ds del panorama calcistico globale, per quanto fatto col Milan nell’annata Scudetto, finendo avanti anche a Cristiano Giuntoli, che probabilmente vincerà il premio del 2023 agli Awards del calcio.

Adesso Maldini cerca una nuova avventura e, la stessa, potrebbe arrivare nell’immediato. Perché c’è chi torna a puntare sul leggendario difensore italiano, dopo la separazione con i rossoneri del recente giugno.

Maldini riparte: scelto nello staff, la sua nuova avventura

Paolo Maldini non resterà a guardare e, dopo aver salutato il Milan con l’addio pubblicato dai rossoneri nel recente passato, sarà pronto alla sua nuova avventura.

Una scelta, quella da parte del Milan, che non ha ancora visto “chiarimenti” ai tifosi, con lo stesso Maldini che ha scelto per ora la via del silenzio. Non ha avuto ancora modo di esporsi per quanto accaduto e occhio a quelle che sono le soluzioni possibili per il suo futuro.

Paolo Maldini potrebbe ricevere una grande occasione dalla Federazione, in Italia. Perché, per la crescita del calcio italiano e della Nazionale, verrebbe inserito nello staff della squadra azzurra.

Maldini in Nazionale: ecco il suo nuovo ruolo

Secondo quanto riferito da Il Corriere dello Sport, Paolo Maldini sarebbe scelto all’interno della Nazionale nel ruolo di capo della delegazione.

Un elemento che farà da collante tra i giovani e la Prima Squadra di Roberto Mancini, così da permettere assieme agli altri candidati per un posto all’interno della Nazionale italiana – ci sono leggende come Buffon, Chiellini e non solo in lizza -, la crescita dei calciatori italiani.

Ne ha bisogno fortemente la Nazionale che, malgrado i risultati delle giovanili, continua a veder problemi in Nazionale maggiore. Troppo pesano i due Mondiali recenti dove l’Italia si è trovata praticamente esclusa a causa della mancata qualificazione, sia in Russia che in Qatar.

Gravina pensa a Maldini per l’Italia: c’è anche un’altra proposta

Dopo Leonardo, un altro ex Milan potrebbe finire al Paris Saint-Germain. Perché se da una parte c’è Gravina che pensa dalla FIGC di poter portare Paolo Maldini in Nazionale, per un ruolo importante in Federazione, dall’altra c’è l’ipotesi di continuare a vivere l’esperienza da ds. Perché è proprio il PSG a poter puntare su Maldini, ma presto l’ex Milan dovrà prendere una scelta che riguarderà o la Nazionale o un futuro ancora tra le big del calcio d’Europa.