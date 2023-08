Lazio: 75MLN per Immobile, lo stanno convincendo

Il calciomercato della Lazio potrebbe concludersi con una cessione di Ciro Immobile, bandiera e capitano del club biancoceleste, negli ultimi giorni in vista della nuova stagione.

Il bomber italiano è continuamente corteggiato ogni anni, ma questa volta potrebbe davvero essere diverso per quello che sta accadendo dall’atra parte del mondo. Perché c’è la sensazione che qualcosa possa cambiare.

Novità di mercato in arrivo in vista del prossimo anno con il giocatore che potrebbe non ritrovarsi a giocare nel campionato italiano se alla fine dovesse concludere l’accordo stellare con la società che vuole prenderlo.

Calciomercato Lazio: Immobile in Arabia Saudita

Una situazione davvero difficile da dover gestire al momento questa tra la Lazio, Ciro Immobile e l’Arabia Saudita. Perché sono settimane che c’è il pressing di un club Saudita che vuole provare a chiudere l’affare per il bomber italiano e portarlo nella propria rosa. Sarebbero due le squadre pronte ad accoglierlo e che avrebbero alzato anche l’offerta, si tratta di Al-Wehda e Al-Shabab che stanno facendo di tutto per chiudere.

Non sarà facile per il club biancoceleste lasciarlo andare perché lo stesso presidente Claudio Lotito si è esposto in maniera importante con delle dichiarazioni forti dove ammetteva che sarebbe impossibile portarlo via anche con un’offerta di 50 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Allo stesso tempo bisognerà capire ora come andrà a finire questa vicenda dopo che per il giocatore diventa sempre più difficile dire di no. Immobile può lasciare la Lazio e accettare ora le offerte ricche di Al-Wehda e Al-Shabab dall’Arabia Saudita.

Svelate anche quelle che sono le cifre che starebbero per convincere il calciatore italiano a fare pressing sulla società per cui è legato da un contratto ancora lungo fino al 2026. Decisive le prossime ore per capire se la Lazio si priverà di Immobile accettando l’offerta dell’Arabia e chi potrebbe arrivare per sostituirlo.

Lazio: rilancio dall’Arabia per Immobile, stipendio choc

Sono state svelate quelle che sarebbero le cifre dell’accordo tra l’Arabia Saudita e Ciro Immobile. Perché, rispetto all’offerta di 35 milioni di euro complessivi per il giocatore per i prossimi tre anni, ora girano totalmente altre cifre. Si parla di un ricco triennale da 75 milioni di euro totali, per ben 25 milioni a stagione che porterebbero il bomber italiano nel campionato Saudita.

Ora bisogna capire quella che sarà la decisione ufficiale di Immobile con l’Arabia Saudita che ancora non ha formulato però nessuna offerta concreata alla Lazio e aspetta di capire la decisione dell’attaccante. A riportarlo è Repubblica.

Lazio: Lotito e Sarri vogliono tenere Immobile

Ciro Immobile è la bandiera della Lazio e il capitano da anni ormai. Il bomber ha segnato 196 gol e fornito 53 assist in 296 presenze in maglia biancoceleste per questo diventa difficile lasciarlo andare.

Lotito e Sarri spingono per tenere Immobile e fargli rifiutare l’offerta dell’Arabia Saudita. Arrivati a questo punto non sarà facile convincere il giocatore a restare.