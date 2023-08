De Ketelaere-Atalanta: indizio dall’allenamento del Milan

Il Milan e l’Atalanta hanno raggiunto l’accordo totale per il trasferimento di Charles De Ketelaere in vista della prossima stagione. Le prossime ore di mercato saranno decisive per la scelta del giocatore.

Il giovane talento belga è pronto ad una nuova stagione sperando di mettersi da parte quella appena conclusa con il club rossonero. Il giocatore ha intenzione di riscattare quanto accaduto un anno fa.

Perché ora si entra nel vivo dell’affare che potrebbe portare il giovane calciatore a vestire una nuova maglia in vista della prossima stagione. Ci sono novità di mercato importanti che riguardano questo affare.

Calciomercato Milan: De Ketelaere dice addio

Il mercato del Milan può sbloccarsi in uscita di nuovo con un’altra partenza importante. Perché dopo aver investito 35 milioni di euro solo un’estate fa ora De Ketelaere può partire e dire addio ai colori rossoneri. Il giovane talento belga è in bilico e non sembra più essere considerato da Pioli e la società che spingono per mandarlo a giocare altrove con la possibilità di andare via poi a titolo definitivo. Perché l’Atalanta ha raggiunto ora un accordo importante per il giocatore.

Siamo ormai ai dettagli dell’affare che riguarda il trasferimento di De Ketelaere all’Atalanta con il Milan che ha l’intesa con il club bergamasco. Ancora un futuro in Italia per il calciatore che avrà l’occasione di riscattarsi in Serie A dopo la pessima stagione scorsa senza nemmeno un gol. Questa volta però potrebbe esserci la svolta con un club che mette meno pressione e un’allenatore come Gian Piero Gasperini, capace di trasformare tanti giocatori.

La risposta definitiva ora dovrà arrivare da De Ketelaere dopo che l’Atalanta ha raggiunto l’accordo con il Milan per un prestito di 3 milioni più 23 per il riscatto e altri 4 legati ai bonus, per un totale di 30 milioni di euro.

Milan: De Ketelaere si allena, l’Atalanta aspetta la risposta

Charles De Ketelaere ancora non ha risposta all’Atalanta e intanto si allena con il Milan. Infatti, come rivelato dai colleghi di Tmw, il giocatore oggi era regolarmente presente a Milanello per la ripresa degli allenamenti come da programma.

Al momento non c’è ancora l’Atalanta nella testa di De Ketelaere ma nei prossimi giorni dovrebbe arrivare la decisione definitiva del giocatore che dovrebbe dire addio al Milan.

Atalanta: De Ketelaere verso il sì

Difficile pensare che De Ketelaere rifiuti l’Atalanta per come ha mostrato la grande voglia di investire su di lui. Inoltre, al Milan sa di non avere per niente fiducia di allenatore e società e questo potrebbe rovinargli il percorso di crescita. Il giocatore già arriva da un’annata particolarmente negativa.