Napoli: infortunio in amichevole, le condizioni

Arrivano aggiornamenti sulle condizioni del giocatore che si è infortunato nell’ultima amichevole del Napoli. Una pessima notizia per Rudi Garcia in vista dell’inizio della nuova stagione.

Un altro giocatore finito ko tra gli azzurri, questa volta è capitato nella partita amichevole Napoli Augsburg. Continuano ad allungarsi la lista di nomi in infermeria e non ci sono novità positive per il club azzurro.

I Campioni d’Italia potrebbero iniziare la nuova stagione con diversi giocatori fermi per infortunio. Un handicap importante per la squadra di Rudi Garcia che nelle ultime ore ha perso un altro giocatore.

Napoli: infortunio in amichevole

Il ko per Matteo Politano è arrivato nel finale della partita amichevole Napoli Augsburg e ora bisognerà capirne di più. Costretto al cambio, secondo i primi riscontri, il giocatore avrebbe subito un forte pestone e il Napoli si augura che si tratti soltanto di un trauma contusivo. Nelle prossime ore ci saranno aggiornamenti su condizioni e tempi di recupero per il giocatore.