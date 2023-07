Calciomercato: l’annuncio su Berardi, ecco dove giocherà

Arrivano nuove indiscrezioni di calciomercato relative al futuro di Mimmo Berardi che è sempre più lontano da Sassuolo. Ecco tutti i dettagli riguardo il suo addio.

Dopo aver legato per tanti anni il suo nome al Sassuolo, Domenico Berardi è pronto a lasciare i neroverdi per intraprendere una nuova avventura. Le sue ambizioni sono cambiate, ha voglia di iniziare una nuova esperienza in un club di prima fascia.

Primo dell’addio dal Milan, Maldini aveva allacciato dei rapporti per provare a portare in rossonero Berardi. Le trattative si sono arenate subito dopo la separazione dell’ex capitano con il club di RedBird. Ecco perché altre società si sono mosse per prendere Berardi in questo calciomercato estivo 2023. Il calciatore ha aperto alla cessione e i suoi agenti sono a lavoro per trovare una soluzione in tempi brevi.

Calciomercato: quale futuro per Berardi, le ultime notizie

Domenico Berardi andrà via dal Sassuolo in questa sessione di calciomercato. E’ questa la volontà del calciatore che è pronto al grande salto. Ritiene conclusa la sua esperienza in neroverde, ecco perché si augura di poter andare in una big nel corso di questo mercato estivo 2023.

Gli interessi non mancano, il Milan s’era fatto vivo con Maldini anche se con l’addio dell’ex capitano le cose sono cambiate con i rossoneri che hanno cambiati obiettivi. La Lazio, invece, è sempre vigile sul giocatore. A Sarri piace davvero tanto Berardi, come confermato anche da Sportitalia. Il calciatore è il primo nome della lista del tecnico toscano che aveva già chiesto il calciatore due anni fa. Adesso può essere il regalo Champions di Lotito che è pronto ad accontentare il proprio allenatore.

La trattativa non è facile, anche a causa del Sassuolo che chiede davvero tanti soldi per cedere Berardi che interessa anche alla Juventus. Giuntoli, che aveva già seguito in passato l’esterno per portarlo a Napoli, potrebbe riprovarci nel corso di questa sessione di calciomercato. Il ds farà un tentativo per portare alla Juventus Berardi, in caso d’addio di Chiesa che è finito nella lista dei partenti.

Juventus o Lazio, le ultime sul futuro di Domenico Berardi che andrà via in questo calciomercato

Domenico Berardi è il nome nuovo per il calciomercato della Juventus. I bianconeri sono pronti a prendere l’esterno del Sassuolo nel caso in cui dovesse concretizzarsi la cessione di Federico Chiesa. La Lazio, fino a questo momento, non ha accelerato anche a causa della valutazione del Sassuolo che vuole cedere Berardi per almeno 25 milioni di euro. Ecco perché i biancocelesti valutano anche altri profili come Orsolini e Politano.