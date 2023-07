Vlahovic via in prestito con diritto di riscatto, la destinazione

Dusan Vlahovic è sempre più vicino a dire addio alla Juventus: ecco l’ipotesi prestito, rivelazione sul top club

Chiusa un’annata quasi disastrosa, per la Juventus è adesso arrivato il momento di fare i conti con la nuova stagione ormai alle porte. Nel mezzo, come consuetudine, la sessione estiva di calciomercato che promette già scintille per i colori bianconeri.

Sembrano essere sempre più variegate le ipotesi che vorrebbero una vera e propria rivoluzione al gruppo del confermatissimo Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese ha incassato la fiducia dei vertici juventini e proseguirà a guidare la ‘Vecchia Signora’, visto anche il contratto in essere fino all’estate 2025.

Le ultime novità che hanno certamente fatto contento sia l’allenatore che gran parte della tifoseria riguardano le conferme di Arkadiusz Milik e Adrien Rabiot. In particolar modo il francese che, a conti fatti, ha dimostrato di essere l’arma in più nella mediana bianconera.

Ma adesso i riflettori rischiano di essere puntati esclusivamente sull’attacco, dove i nodi spinosi sono essenzialmente due. Il primo, Federico Chiesa, che ha avanzato la richiesta di 8 milioni di euro per rinnovare l’accordo in scadenza tra due anni. Difficile ma non impossibile che alla fine il figlio d’arte, davanti ad una proposta congrua, possa già dire addio alla società piemontese. Occhio poi a Dusan Vlahovic, vero fulcro del mercato bianconero.

La Juventus, per il suo centravanti, non vuole saperne di scendere dalla valutazione di 70 milioni fatta per l’ex bomber della Fiorentina. Il feeling tra il classe 2000 e Allegri è ai minimi storici, ecco perché in tal caso si ascolteranno offerte dall’estero.

Ipotesi prestito: Vlahovic nel mirino del top club

Novità rilevanti arrivano direttamente dalla Spagna ed in particolar modo da Pacojò Delgado di ‘Cadena SER’ che ne ha parlato in collegamento con ‘AS’. Pare infatti che insieme a Mbappè e Kane, Vlahovic sia tra i primissimi nomi sulla lista del Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Al momento sarebbe un’alternativa di lusso, ma Florentino Perez starebbe valutando la possibilità di offrire un prestito con diritto di riscatto alla Juve per il gioiello di Belgrado. I bianconeri, certamente più propensi in caso di obbligo, potrebbero anche accettare la proposta dei ‘Blancos’ ma ad una sola condizione. Che l’erede di Vlahovic arrivi in quel di Torino con la stessa formula: un incastro perfetto che darebbe modo alla Juventus, tra un anno, di valutare meglio la situazione.

E se in cima alla lista della ‘Vecchia Signora’ continua ad esserci Hojlund, l’ipotesi che Vlahovic abbandoni la squadra di Allegri per il Real Madrid diventa ogni giorno più viva che mai. In un’annata comunque deludente, Vlahovic ha messo a segno 14 gol con 4 assist in 42 presenze complessive.