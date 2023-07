Calciomercato: stanno prendendo Gnonto, svolta per gli azzurri

In uscita dal Leeds, Wilfried Gnonto è pronto a cambiare maglia nel corso di questo calciomercato estivo 2023.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, nelle ultime ore è arrivata la svolta riguardo il futuro dell’attaccante italiano cresciuto nel settore giovanile dell’Inter. Dopo la retrocessione del Leeds, il calciatore cerca una nuova squadra che possa garantirgli maggiore visibilità in un campionato di primo piano. Ecco svelato il futuro di Gnonto che è pronto a trasferirsi in un’altra società.

Il futuro di Wilfried Gnonto è già segnato: l’attaccante lascerà sicuramente il Leeds. Qualche club italiano aveva cullato il sogno di portare il giocatore in Serie A. E invece, nelle ultime ore qualcosa è cambiata: c’è una società che ha deciso di accelerare i tempi ed anticipare la concorrenza.

Calciomercato: stanno prendendo Gnonto

Fino a questo momento nessun club italiano s’è fatto vivo per prendere Gnonto dal Leeds. Nonostante le buone prestazioni del giovane attaccante, al momento le società di Serie A sono ferme anche a causa di una super valutazioni da parte degli inglesi che sperano di vendere Gnonto per almeno 25 milioni di euro. Una cifra considerata eccessiva dai club italiani che stanno vivendo una situazione economica finanziaria non proprio facile.

Ecco perché il futuro di Gnonto sarà ancora in Premier League. Secondo quanto riportato da Sportitalia, in pole c’è l’Everton che ha mostrato maggiore interesse per il classe 2003. La Juventus aveva segnato il nome del calciatore nella propria lista, in caso di cessione di Federico Chiesa. Al momento però, ci sono gli azzurri in vantaggio sul giocatore che è pronto a lasciare il Leeds e a proseguire la sua esperienza in Premier League con la maglia dell’Everton.

Non sarà la Serie A ad accogliere Gnonto che è pronto a restare in Inghilterra. Il suo agente Vigorelli ha ricevuto tante proposte per il suo assistito. Ad oggi, però, nessun club italiano è in corsa. Gli ultimi sondaggi sono stati di Friburgo e Aston Villa ma ad oggi c’è solo un club avanti su tutti. Secondo le ultime indiscrezioni, l’Everton è in pole per prendere Gnonto.

