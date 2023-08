Serie A, colpo tra i pali: arriva Lloris, è il colpo per la Champions

Il colpo per la Champions League, Hugo Lloris è pronto a sbarcare in Serie A secondo quello che è l’annuncio in giornata.

Sono diversi i rumors che hanno riguardato la situazione tra i pali di uno dei club ai vertici del calcio italiano e, a pochi istanti dall’inizio del nuovo campionato di Serie A, la società è pronta a rivoluzionare la porta. L’estremo difensore che arriva è Hugo Lloris, portiere praticamente in uscita da svincolato dal Tottenham che, fino a questo momento, non ha ancora trovato una nuova squadra.

Vicario è diventato il nuovo portiere titolare degli Spurs e il campione del Mondo 2018, nonché vice-campione del Mondiale in Qatar, sempre da protagonista, è pronto a raggiungere il connazionale Mike Maignan, da avversario in Serie A.

Calciomercato, colpo Lloris: finalmente in Serie A, si sblocca l’affare

Si sblocca l’affare, stando a quelle che sono le notizie che riguardano Hugo Lloris e il suo approdo in Serie A.

Secondo quelli che sono i rumors, Lloris avrebbe scelto di chiudere la carriera in Europa e non oltreoceano, con le destinazione dunque di Inter Miami e Arabia Saudita che, almeno per ora, sono da scartare.

C’è un club in Italia e ai vertici della classifica che fu dello scorso campionato che, in vista soprattutto della Champions League che è alle porte, ha voglia di realizzare un grande colpo. A prendere Hugo Lloris in porta sarebbe la Lazio, che vorrebbe concludere il proprio mercato col botto, per il grande nome d’esperienza in porta.

Mercato Lazio, colpo Lloris: affare possibile, ingaggio ridotto

Secondo quelle che sono le notizie riportate da Il Messaggero, la Lazio sarebbe a caccia di un nuovo portiere. Il motivo è legato alla separazione dal proprio estremo difensore, col bisogno urgente di andare verso un nome importante per i pali, nell’imminente calciomercato.

Sono diversi i nomi, precisamente tre i candidati, con Lloris in avanti e in auge tra le idee di Sarri e Lotito. Sullo sfondo, i nomi anche di Consigli e Ronnow.

Ultime Lazio, Lloris affare possibile: è il sostituto in porta

È il sostituto in porta, con Maximiano che sarebbe sempre più vicino all’Almeria. Qualora la Lazio dovesse essere soddisfatta economicamente dalla proposta che arriva dalla Spagna, allora Lotito andrebbe diretto su Lloris, che difenderebbe i pali della Lazio nelle delicate sfide di Champions League. Un’alternanza in porta che preoccuperebbe anche Provedel, portiere titolare della Lazio che potrebbe rischiare di perdere il posto tra i pali dell’Olimpico.