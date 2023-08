Ancelotti pronto a beffare il Milan: lo vuole subito dopo l’infortunio

Lo vuole subito, dal Milan, dopo l’infortunio di uno dei titolarissimi del Real Madrid, per sopperire alla mancanza in campo.

Carlo Ancelotti rischia di beffare il Milan e farlo nell’immediato perché, per il giocatore, la proposta sarebbe difficile da rifiutare. La possibilità di giocare titolare e subito, al Santiago Bernabeu, sostituendo per l’intera stagione uno dei principali protagonisti dell’ultima Champions League che fu vinta dal Real di Ancelotti, nel 2021/2022.

Il campionato è alle porte e Stefano Pioli spera di non vedersi beffato dall’ex milanista, Carlo Ancelotti, che sta vivendo una situazione complessa a Madrid. Un calciatore è finito KO e le sue attenzioni sono tutte sul titolarissimo del club milanista.

Calciomercato, Ancelotti pronto a beffare Pioli: colpo dal Milan per il Real

L’infortunio ha mandato in tilt totale la società madrilena perché il Real Madrid, dopo aver perso per un lungo periodo Mike Maignan, vede complicarsi ancora di più la situazione che riguarda il proprio organico.

Piove sul bagnato, nonostante il mercato importante fatto da Florentino Perez, perché toccherà sostituire un altro pezzo pregiato della formazione titolare di Ancelotti. Nel corso degli ultimi giorni e dopo l’infortunio di Courtois, il Real Madrid ha annunciato l’approdo di Kepa che torna così in Spagna dopo l’esperienza al Chelsea.

Ma non sarà l’unico arrivo perché, dopo l’infortunio di Militao, il Real Madrid cerca un nuovo difensore. E lo stesso potrebbe arrivare dalla Serie A, con il Real Madrid che ha come obiettivo di calciomercato il centrale del Milan, Malick Thiaw.

Mercato Milan, Thiaw ai saluti? Il Real fa sul serio

Sono i media spagnoli, precisamente quelli di El Debate, che svelano le ultime notizie di calciomercato in casa Real Madrid, che riguardano anche il Milan.

Dopo l’infortunio prima di Courtois e adesso pure di Militao, Ancelotti pesca in Italia ed è pronto a beffare il suo ex Milan. Tra i nomi suggeriti alla società, infatti, ci sarebbe quello di Malick Thiaw. Ci sarebbero stati già contatti con l’agente, che avrebbe proposto il calciatore al Real Madrid, con l’intento di portarlo come nuovo titolare a Madrid.

Ultime Milan, le cifre dell’ipotetica cessione di Thiaw

Il Milan spera di trattenere Thiaw ma se il Real Madrid dovesse fare sul serio, mettendo sul piatto una cifra importante, allora i rossoneri ci penseranno sulla cessione. In particolar modo secondo quelle che saranno le volontà dello stesso difensore che potrebbe spingere per la sua vendita. Il calciatore ha un valore di mercato che oscilla dai 25 ai 30 milioni di euro e i rossoneri apriranno una trattativa solo partendo da queste basi.