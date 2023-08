Addio a uno dei calciatori più amati di Serie A, che dolore per i tifosi

Uno dei calciatori più amati della Serie A ha deciso di lasciare il mondo del calcio: la notizia sconvolge i tifosi.

Un fulmine a ciel sereno ha riempito di dolore milioni di tifosi in tutta Italia, e probabilmente anche altrove. Gli appassionati di calcio hanno dovuto dire addio a un grandissimo campione, uno dei più incisivi nella recente storia del campionato italiano. A suo modo una bandiera, un fuoriclasse che tanto ha dato a questo sport e che forse avrebbe meritato di vincere anche di più.

In un’estate difficile e per certi versi spiazzante, a causa dell’addio di tanti grandi campioni, e anche dell’improvvisa esplosione del calcio arabo, che ha sottratto all’Europa alcuni calciatori che avevano fatto la storia recente della Champions League, una notizia del genere proprio non ci voleva.

Pochi giorni dopo averci estasiato con una delle sue magie, dimostrando di avere ancora tanto da dare allo sport che maggiormente ha condizionato la sua vita, un grande calciatore ha deciso di salutare tutti e dire addio. Fortunatamente non per problemi di natura fisica. Semplicemente perché il tempo passa e non tutti desiderano essere come Ibrahimovic, in campo ben oltre i 40 anni. C’è chi fa scelte diverse e preferisce dedicarsi ad altro. Anche se così spezza il cuore a milioni di tifosi nel mondo.

Il grande campione ha detto basta: annunciato il ritiro al termine della stagione

Ancora un anno, ancora una stagione di grandi emozioni e competizioni. Poi, se tutto andrà come da programma, dirà addio al mondo del calcio giocato. Ad annunciarlo, mentre tutti sognavano il suo ritorno in Serie A, è stato Dries Mertens. Il belga, leggenda del Napoli e attualmente diamante del Galatasaray, ha deciso di vuotare il sacco sulle sue intenzioni. A quasi 37 anni si sente ancora in grado di poter fare la differenza. Ma non a lungo. E non vuole in alcun modo chiedere al suo fisico più di quello che può ancora dargli.

“Nella mia testa mi sento ancora un 25enne, ma il mio fisico dice il contrario“, ha ammesso candidamente il belga, con la consueta sincerità che lo ha contraddistinto in tutta la sua carriera. Per ‘Ciro’, quindi, potrebbe trattarsi dell’ultimo anno da calciatore. Ed è un anno in cui vuole provare a togliersi quelle soddisfazioni che fin qui gli sono mancate, per un motivo o per un altro.

Lo scorso anno è riuscito, dopo una lunga rincorsa, a vincere finalmente il suo primo campionato, in Turchia proprio con la maglia del Gala, come accaduto a un’altra bandiera del Napoli, Hamsik, un anno prima con il Trabzonspor. Fin qui in bacheca Dries aveva infatti collezionato solo una coppa e una supercoppa dei Paesi Bassi, due coppe Italia e una supercoppa italiana, sfiorando per almeno due volte il campionato con la maglia azzurra.

Cosa può chiedere di più, dunque, alla sua carriera? Probabilmente togliersi la soddisfazione di arrivare il più lontano possibile in Champions, visto che con la maglia del Napoli si è fermato al massimo agli ottavi di finale. Un ultimo traguardo prima di dedicarsi ad altre cose nella sua vita e diventare per sempre una leggenda viva nel cuore di tutti gli appassionati di calcio, che mai potranno dimenticare le sue magie.