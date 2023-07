Calciomercato, colpo in Serie A: arriva dal Real Madrid

Il Real Madrid potrebbe mettere a segno un’altra cessione eccellente: occasione ghiotta in Serie A con il profilo da urlo pronto a fare le valigie

Idee entusiasmanti in vista della prossima stagione: il calciomercato della Serie A sta iniziando a regalare innesti di assoluto valore. Un motivo in più per continuare a sognare ancora senza lasciarsi distrarre dai movimenti in entrata e in uscita.

Il Real Madrid è sempre alla ricerca di profili interessanti per regalare nuovi colpi suggestivi a Carlo Ancelotti. Attenzione anche alla voce cessioni con tanti calciatori che potrebbero fare le valigie.

La Serie A guarda sempre con molta attenzione ai profili di casa madrilena: tante occasioni di calciomercato per andare a puntellare le rose delle big di Serie A. Un’indiscrezione proveniente direttamente dalla Spagna con un possibile colpo di scena per Maurizio Sarri. Tutto cambia improvvisamente con la volontà decisiva della Lazio per arrivare a profili di assoluto valore in ottica futura.

Calciomercato, si svincola nel 2024: colpo per la difesa top della Serie A

Un profilo davvero interessante per provare così ad arrivare fino in fondo in ogni competizione. Una suggestiva idea di calciomercato vista la scadenza contrattuale nel 2024 con il Real Madrid.

Come svelato dal portale spagnolo “Fichajes.net” Lucas Vazquez è stato uno dei titolari inamovibile anche sotto la gestione di Carlo Ancelotti al Real Madrid. In Serie A la Lazio potrebbe mettere sul piatto 8 milioni di euro, una cifra che farebbe contento il club spagnolo visto che il contratto del terzino spagnolo scadrà nel 2024.

L’ostacolo dipende dallo stipendio di Lucas, che attualmente percepisce 5 milioni di euro all’anno. Se volesse cambiare aria per volare così in Serie A da Maurizio Sarri, lo spagnolo dovrebbe ridursi lo stipendio. Finora ha una avuto una carriera entusiasmante a Madrid, disputando complessivamente ben 442 partite con 52 gol e 77 assist vincenti. Nella sua carriera ha ricoperto numerose posizioni agendo anche come esterno offensivo per poi diventare utilissimo anche in fase difensiva.

Al momento l’indiscrezione è stata lanciata nelle ultime ore con la Lazio sempre molto interessata al giocatore: ora spetterà a lui la decisione definitiva in vista del prosieguo della sua carriera. Lucas è sempre molto apprezzato dalle big della Serie A con i biancocelesti voglioso di essere protagonisti in Champions League dopo una cavalcata entusiasmante nella scorsa stagione.