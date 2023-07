Inter, rottura con il passato: arrivano altri 30 milioni per il mercato

In casa Inter è iniziato un periodo di vera e propria rivoluzione per la prossima stagione: ora arrivano altri 30 milioni per il calciomercato.

I nerazzurri hanno raggiunto obiettivi importantissimi nella scorsa stagione, alcuni anche inimmaginabili. Essere arrivati in finale di Champions League è stato fondamentale per accrescere il valore del brand Inter e per portare introiti importanti per i bilanci della società. E nell’estate appena iniziata ci saranno ulteriori cambiamenti importantissimi che faranno cambiare volto al club milanese.

L’Inter sta cambiando volto. La prossima stagione deve essere necessariamente quella della consacrazione definitiva, sia per i calciatori che per il club a livello internazionale, provando anche a vincere trofei importanti.

Inter, nuovo cambio decisivo: rottura con il passato

La stagione dell’Inter è già iniziata, tra notizie di calciomercato e cambiamenti radicali che possono avverarsi. La certezza si chiama Simone Inzaghi che, dopo le voci insistenti sull’addio al termine del 2022-23, ha trovato piena fiducia della società per continuare il suo lavoro. Far crescere e migliorare l’Inter è stato un passo importante, e arrivare alla finale di Champions League è stata la ciliegina sulla torta.

I bilanci dell’Inter sono stati risistemati anche grazie agli introiti arrivati nel corso dei mesi scorsi, con gli sponsor che hanno deciso di investire nel club nerazzurro. Per la prossima stagione sono in corso ragionamenti importanti per la società che intende ancora incassare cifre importanti.

Per l’Inter è rottura totale da mesi con il passato: Digitalbits non ha pagato quanto pattuito ed è stato eliminato dalle maglie nel finale di stagione.

Nuovo sponsor Inter: WizzAir in pole position

La rottura tra Inter e Digitalbits ha creato diversi problemi economici alla società nerazzurra. Sul finale di stagione la piattaforma di monete digitali non ha potuto mantenere gli accordi economici ed è sparito dalle maglie nelle partite contro Torino (ultima di campionato) e Manchester City (finale di Champions League).

Secondo quanto riferisce Tuttosport, ci sono due società che si danno battaglia per diventare main sponsor dell’Inter per la prossima stagione: WizzAir e Korean Air, con la società ungherese in pole position. Le due società di voli hanno deciso di trattare con i nerazzurri per fare da sponsor sulle maglie da gara e su tutto l’abbigliamento.

Più defilata e meno concreta, invece, l’opzione che porta a Turkish Airlines. Una delegazione della società turca era stata in visita nella sede dell’Inter nei mesi scorsi ma poi non c’è stato nulla di concreto sulla scrivania dei dirigenti nerazzurri.

Nuovo sponsor Inter: arrivano circa 30 milioni di euro

Il nuovo sponsor dell’Inter sarà quasi certamente WizzAir. La società ungherese ha offerto un contratto di 15-20 milioni di euro ai nerazzurri e con molte probabilità la spunterà sull’offerta della società di Seoul.

L’Inter, considerati gli accordi già presi con Paramount+ per il retro ed eBay per la manica, potrebbe superare la quota di 30 milioni annui per i ricavi degli sponsor di maglia.