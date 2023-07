Via in prestito, la Juventus lo cede in Serie A

La Juventus cede in prestito in Serie A uno dei suoi gioielli: potrebbe maturare in un club ‘amico’ della squadra bianconera.

La nuova Juventus sarà una Juve giovane, una squadra ‘futuribile’, una rosa in grado di garantire alla società tanti anni ad alto livello e un numero di plusvalenze corrette per sostenersi economicamente in un calcio sempre più ‘drogato’ dai milioni provenienti dall’Arabia.

Per adesso, però, alcuni tra i giovani più promettenti della rosa potrebbero essere costretti a fare le valigie. Uno su tutti sembra fuori dai piani del club per il prossimo anno e dovrebbe essere girato in prestito a un club di Serie A.

Per qualcuno la colpa sarà di Allegri, etichettato ormai come un allenatore non in grado di lavorare con i giovani, un gestore di campioni incapace di aggiornarsi e di migliorare il gioco della propria squadra. La sensazione, però, è che la linea verde del club bianconero sia stata avviata in questa stagione proprio da mister Max, che ha avuto il coraggio di lanciare in campo, nonostante non fossero del tutti pronti, molti ragazzi durante l’ultimo tribolato campionato.

E se qualcuno ha dimostrato di poterci già stare in Serie A, di essere in grado di giocare anche come titolare, o potenziale titolare, con la maglia della Juventus (ad esempio Fagioli), altri hanno messo in mostra ottime doti, ma ancora da sgrezzare. C’è bisogno di mettere esperienza nelle ossa per poter fare la differenza, quando si gioca per una squadra così importante, ed è per questo che anche uno dei talenti più amati dall’ambiente bianconero potrebbe essere costretto a lasciare Torino in prestito per ‘sporcarsi le mani’ in una squadra in lotta per la salvezza.

Juventus, non c’è spazio per i giovani: il campioncino sarà mandato in prestito

Se hai davanti a te Rabiot, Locatelli, potenzialmente Pogba e qualche nuovo arrivo più che probabile, come Milinkovic-Savic, Koopmeiners o altri nomi di questo livello, trovare spazio potrebbe essere difficile. Proprio per questo un gioiello di casa Juventus potrebbe essere mandato a farsi le ossa altrove, come già accaduto, ad esempio, a Rovella nelle ultime stagioni.

Più che Fagioli, che è sembrato dare più garanzie, il candidato numero uno per la cessione in prestito al momento sembrerebbe Fabio Miretti. Stella della Nazionale Under 21 di Nicolato, con cui per ora ha comunque giocato poco, il centrocampista bianconero classe 2003 è stato promosso quest’anno da Allegri, ma nonostante buoni numeri avrebbe palesato ancora diverse incertezze.

Per questo motivo, secondo la Gazzetta dello Sport, sarà candidato a cambiare aria nelle prossime settimane. Valutato attualmente circa 15 milioni di euro, difficilmente verrà venduto, per non rischiare di perdere un potenziale patrimonio. Tuttavia, con tutta probabilità potrebbe essere girato in prestito a qualche squadra in grado di assicurargli un posto da titolare. Ad esempio il Genoa neopromosso, società amica e ancora alla ricerca di quei colpi necessari per costruire una salvezza tranquilla.

Una soluzione che potrebbe far comodo ai bianconeri e al Grifone, e potrebbe anche aiutare lo stesso giocatore. Perché per la crescita di un giovane è sempre meglio una stagione da titolare in una squadra di minor ambizione che una da rincalzo in una grande, dove trovare spazio è spesso non difficile, ma addirittura impossibile nel nostro paese.