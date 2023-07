Juventus fuori dalle coppe: interviene Gravina

Il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina si è espresso sulla possibile squalifica della Juventus dalle coppe europee.

Tra pochi giorni si entrerà nel vivo della nuova stagione, ma la Juventus ancora non sa se disputerà o meno le coppe europee il prossimo anno e ciò provoca uno stato di profonda incertezza ed anche paura nel mondo bianconero.

In linea teorica, la Juventus dovrebbe disputare l’Europa Conference League essendo arrivata settima in campionato lo scorso anno dopo la penalizzazione per il caso plusvalenze, ma è in attesa del verdetto UEFA sulla questione. Un verdetto che sta tardando ad arrivare e c’è la preoccupazione che tutto possa slittare al prossimo anno, mettendo a rischio una potenziale qualificazione alla Champions League per la stagione 24-25.

La Juventus è quasi certa che sarà sanzionata con un anno di squalifica dalle coppe europee e con una pesante multa, ma si augura che tutto possa finire entro questo mese, senza mettere a rischio il suo futuro, facendo vivere un’altra stagione sulle montagne russe alla squadra. Sulla questione, è intervenuto anche il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina che ha voluto rivelare quando dovrebbe arrivare la sentenza dell’UEFA in merito.

Juventus, l’annuncio di Gravina: ecco quando arriverà il verdetto UEFA

Nella giornata di venerdì si è tenuto il consiglio federale ed al termine il presidente della Federcalcio Gabriele Gravina ha tenuto una conferenza stampa per fare il punto sugli argomenti trattati. Non può non essere argomento di attualità il futuro della Juventus in Europa, visto che i bianconeri sono ancora in attesa del verdetto dell’UEFA in merito alla loro quasi certa esclusione dalle coppe per almeno una stagione ed anche il numero 1 della FIGC si è voluto esprimere sulla questione.

La domanda che tutti si stanno facendo è quando arriverà il verdetto dell’UEFA sulla questione, considerato che c’è il forte rischio che tutto possa slittare al prossimo anno complicando non poco i piani della Juventus. Il presidente Gravina ha provato a fare chiarezza su questo verdetto che si sta facendo aspettare, annunciando che quest’ultimo è atteso in breve tempo.

Il presidente della Federcalcio ha fatto sapere come ci sia un clima disteso, pur non conoscendo i contenuti di quella che sarà la decisione, aggiungendo come sia sicuro del fatto che sarà scritta a breve la parola fine a questa brutta vicenda giudiziaria che ha visto la Juventus coinvolta per tutta la seconda parte della scorsa stagione.

Il club bianconero spera che il verdetto arrivi a breve, anche perché preferirebbe rinunciare all’Europa Conference League di quest’anno anziché alla Champions League del prossimo. Non partecipare per due volte di fila alla massima competizione europea, infatti, sarebbe un danno economico davvero pesante per la Vecchia Signora considerata la sua situazione da questo punto di vista, mentre la sua intenzione è quella di rimettersi in careggiata già a partire da questa stagione.