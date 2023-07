Sarri rivuole un suo “pallino” alla Lazio: colpo Champions da una rivale

Ci pensa bene ora Sarri, che ha preso le redini in mano del calciomercato della Lazio considerando l’uscita di Igli Tare.

In attesa di un nuovo ds in casa biancoceleste, ora è Maurizio Sarri ad avere contatti diretti con Claudio Lotito e il primo nome per il calciomercato è stato suggerito, con un vecchio “pallino” che Sarri stesso non ha dimenticato.

Lo volle fortemente in una sua esperienza precedente, adesso andandolo a prelevare da un club rivale nonché sua ex squadra, è pronto ad affidargli un ruolo da titolare nella sua Lazio, che sarà pure in Champions League nella prossima stagione.

Calciomercato Lazio, ci pensa Sarri: Lotito pronto ad accontentarlo

Ci pensa Sarri al calciomercato della Lazio e, in attesa di conoscere il nuovo ds del club, i biancocelesti già si muovono per quello che sarà il mercato da Champions League che il club capitolino dovrà portare avanti.

La società biancoceleste è pronta a fare le cose in grande e, cercando di risolvere al più presto la situazione legata a Milinkovic-Savic, in entrata, va sistemata qualcosa. C’è un vecchio “pallino” per Maurizio Sarri che potrebbe ora congiungersi appunto al tecnico di Figline, con il gran colpo per inserirlo come nuovo titolare nel 2023/2024.

Dal Napoli non piace solo Zielinski, che Sarri conosce alla perfezione. Occhio anche alla posizione di Matteo Politano, nuovo obiettivo di calciomercato per la Lazio, con Sarri che quando ebbe la sua ultima annata sulla panchina del Napoli, si ritrovò senza Politano quando sembrava cosa fatta per il mercato invernale che fu dei partenopei, nell’annata del mancato Scudetto del 2018.

Sarri non dimentica Politano: il possibile acquisto della Lazio

È Il Corriere dello Sport che, questa mattina, ha rivelato la possibile destinazione di Matteo Politano, come obiettivo principale per il calciomercato della Lazio.

A favorire la trattativa è l’agente in comune di Politano con Casale e Zaccagni, calciatori che infatti erano stati accostati anche al Napoli in passato, con Giuffredi che cura gli interessi – tra gli altri – anche di Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui.

La Lazio, sotto consiglio di Maurizio Sarri, prenderebbe Matteo Politano. Il calciatore piaceva già all’allenatore toscano sin dai tempi del Sassuolo e chissà che storia sarebbe stata con un suo approdo in azzurro, per rinforzare quello che era un Napoli probabilmente non pronto ancora per lo Scudetto nel 2017/2018 quando, privo di una seconda squadra all’altezza, non riuscì a trovare il titolo nonostante i 91 punti totalizzati in campionato.

Ultime Lazio, le cifre dell’operazione Politano

Il Napoli, in ogni caso, sarà bottega cara e la Lazio ne è consapevole su Politano. Inoltre gli azzurri, se dovessero separarsi da uno degli esterni, preferirebbero farlo con Lozano, che percepisce uno degli ingaggi più alti della rosa. Il valore di mercato di Matteo Politano è di almeno 20 milioni di euro secondo le valutazioni che ne fa il Napoli.